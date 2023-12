Petrobras abre concursos com salário de R$ 5,4 mil e vagas para o RS

A Petrobras publicou edital de concurso com 6.412 mil vagas nesta terça-feira (26). A seleção nacional oferece oportunidades para diversos estados, incluindo o Rio Grande do Sul (Canoas e Porto Alegre). Com remuneração inicial de R$ 5.878,82, são 916 vagas de início imediato e 5.496 para formação de cadastro reserva.

Com taxa de R$ 62,79, as inscrições vão de 28 de dezembro até 31 de janeiro no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As provas estão previstas para ser aplicadas em 24 de março.

Há oportunidades para Enfermagem do Trabalho; Inspeção de Equipamentos e Instalações; Logística de Transportes - Controle; Manutenção - Caldeiraria; Manutenção - Elétrica, Manutenção - Instrumentação; Manutenção - Mecânica; Operação, Operação de Lastro, Projetos; Construção e Montagem - Edificações, Projetos; Construção e Montagem - Elétrica, Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação; Projetos, Construção e Montagem - Mecânica; Química de Petróleo; Segurança do Trabalho; Suprimento de Bens e Serviços - Administração.

O processo seletivo terá validade de 18 meses, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras.