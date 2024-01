Parque eólico em Uruguaiana prevê obter licença prévia ainda em 2024

projeto do parque eólico empresa Norwind pretende implementar em Uruguaiana será um dos maiores do Brasil. Com 1 mil MW de potência instalada (mais da metade da capacidade da geração de energia a partir dos ventos no Rio Grande do Sul hoje, que é de 1,8 mil MW), os empreendedores calculam que a realização da audiência pública para tratar do licenciamento ambiental da estrutura acontecerá por volta de novembro e que a emissão da licença prévia saia em dezembro. que apretende implementar em Uruguaiana será um dos maiores do Brasil. Com(mais da metade da capacidade da geração de energia a partir dos ventos no Rio Grande do Sul hoje, que é de 1,8 mil MW), os empreendedores calculam que a realização da audiência pública para tratar do licenciamento ambiental da estrutura acontecerá por volta de novembro e que a emissão da licença prévia saia em dezembro.

A estimativa é que o complexo, chamado de Minuano do Ibirocai, represente um investimento de cerca de R$ 6,5 bilhões. A iniciativa, inclusive, já foi apresentada pela empresa ao governador Eduardo Leite, em reunião articulada pelo deputado estadual Frederico Antunes (PP), que é uruguaianense.

O diretor geral da Norwind, Pedro Mello, comenta que ainda não foi definida qual será a modalidade da venda da geração do empreendimento, se no mercado livre de energia (formado por grandes consumidores) ou por disputa em leilões promovidos pelo governo federal para alimentar o Sistema Elétrico Interligado Nacional. “Não sabemos, pois ainda não existe um investidor final. Uma vez dentro do projeto, o investidor final começará a nos dar algumas indicações sobre como se dará a viabilidade econômico-financeira”, afirma o executivo.

A Norwind atua como desenvolvedora da iniciativa e sua monetização ocorrerá através da venda ou co-desenvolvimento do empreendimento. Sobre a previsão do tempo para a usina entrar em operação, Mello argumenta que o Brasil tem os melhores recursos renováveis do mundo e os principais investidores estão aqui prontos para implementar seus planos de negócio.

Porém, o executivo recorda que choveu muito nos últimos anos, o que deixou os reservatórios das hidrelétricas cheios e, ao mesmo tempo, reduziu o preço da energia para os novos contratos. Esse e outros fatores, segundo o integrante da Norwind, contribuem para postergar a entrada em operação de novos projetos, isso inclui o complexo eólico Minuano. Como contraponto, há uma grande expectativa quanto ao mercado de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, que pode aproveitar a geração eólica. “Para mim, seria uma surpresa muito boa se conseguíssemos fazer com que a última turbina entrasse em operação comercial antes de 2028”, enfatiza.

A construção de um complexo desse tamanho deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Mello adianta que a Norwind está trabalhando em outras oportunidades de empreendimentos no Rio Grande do Sul, mas por enquanto não revela quais. “Espero poder anunciar mais investimentos em breve”, diz.

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello (PP), acrescenta que o parque eólico também deverá contribuir para o crescimento do PIB do município (que atualmente é de cerca de R$ 3,7 bilhões) na ordem de 20%. Ele ressalta a importância do empreendimento, mas lembra que é um processo que levará algum tempo para ser desenvolvido. Somente as medições de vento para implantar o parque eólico levaram seis anos para serem feitas.

“A gente tinha a expectativa que os estudos confirmassem (a vocação da cidade para a geração eólica) e foi o que aconteceu”, comemora Mello. De acordo com ele, Uruguaiana está entre os lugares com melhores ventos do País para esse tipo de atividade. O prefeito frisa ainda que há outro projeto eólico envolvendo Uruguaiana e também áreas nos municípios de Alegrete e Quaraí. Essa iniciativa está sendo conduzida pela Ybytu Empreendimentos de Energia Renovável e é dimensionada para construir uma usina de 810 MW.