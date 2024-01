Grupo trata da instalação de parque eólico de R$ 6,5 bilhões em Uruguaiana

A Norwind Energias Renováveis apresentou ao governador Eduardo Leite (PSDB), nesta terça-feira (23), o Projeto Eólico Minuano do Ibirocai, que prevê investimento de R$ 6,5 bilhões em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. A reunião foi realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a presença do prefeito Ronnie Mello (PP), do secretário-Geral de Governo, Paulo Fossari, e do líder do governo na Câmara, vereador Carlos Delgado (PP). A reunião foi articulada pelo deputado estadual Frederico Antunes (PP). O coordenador da liderança do Governo na Assembleia Legislativa, Cristiano Guerra e a assessora parlamentar Rejane Fittipaldi representaram o deputado Frederico no encontro.

LEIA TAMBÉM: Fábrica de torres eólicas da Goldwind iniciará produção no RS em 2024

Pertencente ao Grupo Quifel, de origem portuguesa, a empresa atua em projetos de energia eólica desde 2007. Em Uruguaiana, a ideia é instalar o Projeto Eólico Minuano do Ibirocai para gerar energia elétrica com capacidade de 1 GW, suficiente para atender a 4,1 milhões de habitantes.



O investidor Miguel Pais do Amaral, presidente do Grupo Quifel, e o diretor-geral da Norwind no Brasil, Pedro Mello, apresentaram o projeto ao governador. O empreendimento, que tem estimativa de gerar 10 mil empregos e ter impacto de 20% no PIB municipal, está em fase inicial, com protocolo do pedido de licença prévia previsto para maio. Estão projetados de 160 a 200 aerogeradores na área de 32 mil hectares.



O prefeito Ronnie Mello, que já vinha dialogando com a empresa há um tempo, destacou as tratativas e os esforços junto ao grupo internacional para garantir o investimento na cidade. "É o maior projeto eólico do Sul do Brasil que está se encaminhando para se tornar realidade e transformar Uruguaiana", afirmou o prefeito.



Já o vereador Carlos Delgado recordou envolvimento com o assunto dos parques eólicos. "Há anos que acompanho de perto projetos eólicos em nosso município, como vereador e secretário de Desenvolvimento Econômico. Agora, temos o encaminhamento de um investimento expressivo que trará inúmeros benefícios para Uruguaiana, a começar por empregos durante a fase de instalação. Teremos impacto positivo em toda a economia local com um projeto desse porte, beneficiando toda a população. Também precisamos lembrar que a energia gerada pela força dos ventos é 100% limpa, não polui o meio ambiente”, destacou.