Agergs aponta falta de capacitação técnica da CEEE Grupo Equatorial

Na manhã desta quarta-feira (24), o governador Eduardo Leite recebeu no Palácio Piratini representantes de órgãos reguladores do setor elétrico, presidentes das concessionárias de energia do Rio Grande do Sul e políticos para discutir os impactos e possíveis ações futuras que podem ser adotadas em novos eventos climáticos como o da semana passada, quando mais de 1 milhão de consumidores da CEEE Grupo Equatorial e RGE ficaram sem luz. No caso particular da CEEE, que atente à capital gaúcha, antes menos de acabar a reunião, a presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), Luciana Luso de Carvalho, apontou que um dos problemas dessa distribuidora é a falta de capacitação técnica.