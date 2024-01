Danos decorrentes do temporal têm diferentes responsabilidades

Passado o susto com o temporal que assolou Porto Alegre e região na noite de terça-feira (16), a hora é de avaliar os prejuízos. Carros avariados por postes ou árvores, portões e muros danificados, janelas quebradas serão ressarcidos por quem? Cabe às seguradoras ou ao poder público a indenização pelos estragos? Na avaliação de especialistas, cada caso dever ser avaliado separadamente e, junto com ele, o que determinam os respectivos contratos e legislações.

LEIA MAIS: Porto Alegre ainda sofre para retomar a normalidade após o temporal

No caso de automóveis danificados por árvores, postes ou fiação, não pode a seguradora arguir que o ocorrido é um caso excepcional de intempérie, um desastre ou calamidade fortuita, fora do normal. A Susep (Superintendência de Seguros Privados), autarquia federal que regula e fiscaliza os seguros privados no País, determina que a previsão deve conter nas apólices, segunda explica o advogado Antônio Carlos Carneiro, do escritório Jobim Advogados Associados.

Especialista em Direito dos Seguros, Carneiro observa que na modalidade básica para automóveis deve haver a indicação de eventos climáticos. No caso de seguros residenciais, diferentemente, é preciso uma cláusula especial. “O seguro nada mais é do que uma antecipação de receita”, define o advogado, ao citar o direito de resgate baseado, claro, nos princípios de boa-fé e de comprovação do dano. Ainda que a seguradora argumente que o dano foi causado por terceiros (companhia elétrica, prefeitura ou Estado), cabe a ela pagar o cliente e buscar o ressarcimento através de uma ação de regresso.

O mais importante, ressalta o especialista, é a leitura dos termos da apólice. “95% das pessoas não leem as cláusulas quando assinam seus seguros. É preciso saber o que se está contratando, uma vez que ele faz lei entre as partes, mas sob a fiscalização da Susep”, lembra.

O valor do seguro tem como referência o risco da atividade. Varia até mesmo conforme a região. Com predominância menor, no agreste nordestino, por exemplo, não há risco de enchentes, o que faz diminuir a cotação para o sinistro. “Em função desses eventos climáticos, a tendência, me parece, é de que haja variação de valores para os próximos anos”, projeta.

Outra discussão comum sobre incidentes como os ocorridos na Capital e Região Metropolitana é de que a responsabilidade poderia ser da companhia de energia elétrica (CEEE Equatorial), a partir do corte de luz prolongado e cuidados com postes e fiação, ou da prefeitura, que não teria feito a manutenção necessária nas árvores pelas vias da cidade. Neste caso, existe a possibilidade de reparação pela empresa ou ente público, conforme explica a advogada Laura Tirelli, especialista em Direito do Consumidor. No caso da prefeitura, como não há relação de consumo com o cidadão, cabe reparação cível, isto é, quem dará o norte na ação não será o Código de Proteção e Direito do Consumidor, mas o Código Civil.

O Código do Consumidor pode ser usado pelo cidadão em casos de perdas de aparelhos de TV, eletrodomésticos e mesmo alimentos que se deterioram por falta de luz. “A Companhia tem que fazer este reparo. O risco está previsto na atividade dela”, observa a advogada que, até janeiro deste ano, dirigiu o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor (órgão do Ministério da Justiça).

Laura dá destaque para a Resolução Normativa 1000/2021 da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), um dos regulamentos mais importantes do órgão regulador, por definir, de forma objetiva, as responsabilidades dos agentes e quais os procedimentos que podem ser tomados por parte dos consumidores para a busca do direito. Com as provas do nexo causal, o pedido é feito diretamente pelo portal da Aneel. “Pela regra, para o atendimento da população durante eventos como esse, a companhia deve disponibilizar atendimento telefônico, posto presencial e internet. ‘E’, não ‘OU’”, grifa a advogada, ao salientar que os três canais deveriam estar em funcionamento.

Caso a demanda não seja atendida via Aneel, o cidadão lesado pode recorrer ao Procon ou Juizado Especial de Pequenas Causas (JEC) da sua cidade. Outro canal sugerido pela especialista é o portal consumidor.gov.br, uma plataforma do governo para registro do ocorrido.

As mudanças climáticas são reais e não devem retroagir, cabendo ao cidadão entender esses sinais e se proteger. Essa é a avaliação que as seguradoras querem repassar à população. E essas catástrofes já estão previstas nas apólices, frisa o diretor do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Resseguros do RS (SindsegRS), Cleverson Veroneze. “O que falta é ser bem contratado”, enfatiza.

Veroneze destaca que a cultura brasileira, diametralmente oposta à europeia, minimiza a importância do seguro. Para automóveis, ainda há um pouco mais de adesão, mas ainda é pequena. “As seguradoras têm soluções, estamos preparados paras essas mudanças climáticas mas há baixa aderência”, alerta.

O diretor destaca três pontos importantes. O cidadão deve procurar o seguro, as seguradores devem divulgar as coberturas e o corretor deve oportunizar a construção da melhor proposta de apólice. “Infelizmente, são eventos como estes que fazem as pessoas pensar sobre a importância de terem uma cobertura”, avalia.