Inspiramais projeta R$ 14 milhões em negócios

Com estimativa de R$ 14 milhões em negócios e a presença de 7 mil visitantes , a 29ª edição do Inspiramais começou nesta terça-feira (23) no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. O salão de materiais da indústria de base para os setores de calçados, confecções, móveis e bijuterias reúne um total de 150 expositores de todo o Brasil.

O evento termina nesta quarta-feira (24), e a superintendente da Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Silvana Dilly, afirma que este ano a Inspiramais está focada no trabalho de informação de moda para a industria.

Segundo Silvana, a sustentabilidade está presente em todos os estandes e a busca pelo menor impacto ambiental é um movimento crescente na sociedade e consequentemente no setor. "O DNA do evento é trabalhar a informação de moda para a indústria do calçado, da confecção, de bijuterias e de móveis. O visitante que chega no salão terá todo um conteúdo para para a próxima coleção", destaca.

Para a superintendente da Assintecal, tanto nas palestras quanto nas oficinas e materiais, o destaque fica por conta do tema sustentabilidade. "As empresas que fazem parte do salão apoiaram uma atividade que otimizasse custos e ao mesmo tempo pudesse criar a cultura do sustentável em toda a cadeia produtiva do setor", acrescenta.

De acordo com Silvana, os presentes distribuídos aos visitantes foram produzidos pelo ateliê re.si que transforma excedentes da indústria calçadista em novos objetos. Os expositores do Inspiramais são da área de couro, tecidos, enfeites, laminados sintéticos, ferramentaria e indústria química.

Silvana ressalta que a sustentabilidade não está somente no discurso. "O Inspiramais nasceu com o objetivo de direcionar toda a cadeia produtiva da moda nacional para uma produção sustentável não somente no pilar ambiental, mas também econômico e social", comenta. Segundo ela, os estandes padronizados permitem que as empresas invistam efetivamente nas "grandes estrelas", que são os produtos, no reaproveitamento de materiais e na reutilização de amostras de eventos anteriores para confecção de brindes, entre outras ações.

O presidente da Assintecal, Gerson Berwanger, disse que se a cadeia produtiva da moda brasileira é uma das mais fortes do mundo é porque é integrada por associações que, unidas, lutam pelo desenvolvimento e competitividade do setor. "Os materiais apresentados no salão são os pilares da indústria da moda. A união, representada pelo Inspiramais, de diversos setores, demonstra a força na luta por melhores condições de competitividade", explica.

Segundo Berwanger, a indústria irá salvar o Brasil e para que isso aconteça o setor precisa estar unido para discutir pautas importantes como o fim da isenção de impostos de importação para remessas de até US$ 50 feitas pelas plataformas digitais internacionais. Sobre o salão, Berwanger destacou a qualidade, variedade e sustentabilidade dos produtos apresentados, o que permite a criação de uma moda genuinamente brasileira.



Na abertura do Inspiramais, foi lançada a nova logomarca do programa de internacionalização da Assintecal realizado em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A Brazilian Materials, que prevê investimentos em ações de promoção comercial e de imagem ao longo dos próximos dois anos, substituiu o By Brasil Components, Machinery and Chemicals. No final da cerimônia, foram entregues certificados do Origem Sustentável para as empresas de componentes Karina (Diamante, mais de 80% dos indicadores atingidos), Jauense (Prata, mais de 40% dos indicadores atingidos), Lamiclas (Prata) e Sul Termoplásticos (Prata).

Nesta 29ª edição do Inspiramais, 21 compradores internacionais de nove países participam do salão. Os grupos são da Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Equador, Guatemala, México, Peru, Portugal e República Dominicana. A presença dos compradores é uma promoção do Brazilian Materials - programa de apoio à internacionalização do setor mantido pela Assintecal em parceria com a ApexBrasil.