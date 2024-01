CEEE prevê restabelecimento total de atingidos pelo temporal nesta terça-feira

Até às 15h horas desta segunda-feira (22), 8.307 clientes da CEEE Grupo Equatorial continuavam sem luz na área de concessão da distribuidora, sendo 6,6 mil desse total de consumidores situados em Porto Alegre. Conforme o presidente da empresa, Riberto José Barbanera, as unidades que foram afetadas pelo temporal da semana passada deverão ser completamente restabelecidas nesta terça-feira (23). Porém, ele faz a ressalva que pode ter algumas reincidências em casos de defeitos que atingiram partes específicas da rede elétrica e não da estrutura inteira.

O executivo informa que no momento o nível de solicitações para o Call center da companhia já chegou a patamares usuais, mas a operação ainda não é considerada normal, porque há usuários sem luz há vários dias. Ele lembra que a previsão inicial era que a energia retornasse a todos os consumidores neste final de semana, contudo alguns imprevistos impediram que isso acontecesse.

avião que fazia pulverização agrícola e que atingiu uma linha de transmissão Entre esses acontecimentos, Barbanera cita oagrícola e queda CEEE Equatorial interrompendo o fornecimento de eletricidade nos municípios de Palmares, Mostardas, Capivari do Sul e Tavares. Esse caso acabou deslocando parte da equipe da distribuidora que atuava nos reflexos do temporal para essas cidades.

O presidente da concessionária frisa que a companhia está trabalhando agora nos casos mais individuais, ligando um, dois ou dez clientes, não mais blocos de 20 mil a 30 mil consumidores. A empresa tinha até a tarde desta segunda-feira 98,7% das unidades afetadas pelo temporal restabelecidas. “De fato foi uma operação de guerra”, compara o executivo.

prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), de condicionar o licenciamento de novos empreendimentos da construção civil na Capital gaúcha à realização de redes de energia elétrica sob o solo Sobre o anúncio do, de condicionar o licenciamento de novos empreendimentos da construção civil na Capital gaúcha à realização de, Barbanera diz que tecnicamente essa ação é possível, entretanto é uma iniciativa mais cara que os cabos aéreos. “Rede subterrânea é uma solução para determinadas regiões, mas há locais que o cabo aéreo isolado, cujo valor investido é menor, também é uma solução”, argumenta o dirigente.

Ele cita ainda que qualquer investimento feito pela concessionária precisa ser acrescido na conta de luz e não há distinções nos reajustes da tarifa para um consumidor de Porto Alegre e de clientes de outros municípios atendidos pela distribuidora. Assim, se toda a capital gaúcha colocar rede subterrânea, esse empreendimento também impactaria as contas de luz de consumidores de cidades como Rio Grande, Pelotas e São José do Norte, por exemplo.

O gerente de relacionamento com o cliente da CEEE Grupo Equatorial, Marvin Ramgrab, detalha que uma situação distinta são loteamentos privados em que o empreendedor faz o investimento da rede local. Para esses casos, a distribuidora possui uma norma técnica para regrar iniciativas como essa. Para melhorar a segurança do fornecimento de energia, Barbanera acrescenta que a poda ou adequação do plantio de árvores para conviver harmonicamente com a rede elétrica é outra resposta adequada. O presidente CEEE Grupo Equatorial comenta que no ano passado a empresa podou cerca de 25,5 mil árvores, um total de investimento de R$ 14 milhões. Para 2024, deverá ser aportado em torno de R$ 20 milhões em podas.