Senac-RS oferta mais de 500 vagas gratuitas para cursos técnicos e livres

O Senac-RS está com inscrições abertas para mais de 536 vagas gratuitas para cursos técnicos e livres pelo Programa Senac de Gratuidade – PSG.

São capacitações para áreas da Administração, Marketing, Recursos Humanos, Beleza e Serviços distribuídos em várias escolas Senac no Estado e na modalidade presencial. Para se candidatar a uma vaga pelo PSG, a pessoa deverá atender alguns requisitos, como renda, idade e escolaridade, de acordo com cada curso.- Técnico em Administração – 1.000 horas – turmas na manhã e noite, nas escolas Senac Viamão (70 vagas) e São Sebastião do Caí (30 vagas)- Técnico em Finanças – 800 horas – no Senac Comunidade (30 vagas)- Técnico em Marketing – 800 horas – no Senac Tech (10 vagas)- Técnico em Recursos Humanos – 800 horas – no Senac Montenegro (30 vagas), Cachoeira do Sul (31 vagas) e Tech (25 vagas)- Assistente Administrativo – 160 horas – Montenegro (30 vagas) e Tramandaí (20 vagas)- Assistente de Recursos Humanos – 160 horas – no Senac São Sebastião do Caí (20 vagas)- Barbeiro – 172 horas – no Senac Lajeado (10 vagas), Camaquã (10 vagas) e Tramandaí (14 vagas)- Cabeleireiro Assistente – 230 horas – no Senac São Sebastião do Caí (15 vagas) e Tramandaí (14 vagas)- Cabeleireiro – 400 horas – no Senac Cachoeira do Sul (20 vagas) e Camaquã (12 vagas)- Manicure e Pedicure – 160 horas – no Senac Carazinho (16 vagas), Pelotas (12 vagas), Camaquã (10 vagas), Camaquã – Tapes (10 vagas), São Sebastião do Caí (20 vagas) e Tramandaí (12 vagas)- Maquiador – 160 horas – no Senac Camaquã (10 vagas), Camaquã – São Lourenço do Sul (10 vagas) e São Sebastião do Caí (15 vagas)- Florista – 160 horas – no Senac Camaquã (10 vagas)- Garçom – 240 horas – no Centro Universitário Senac em Porto Alegre (20 vagas)MaisFirmado em 22 de julho de 2008 entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC e o Senac, e ratificado pelo Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade – PSG tem por objetivo garantir o acesso àpara pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.Pelo acordo celebrado, o Senac investe, desde 2014, 66,67% de sua Receita Líquida de Contribuição nesse importante programa de educação inclusiva.