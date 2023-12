Asun tem vagas de emprego em cidades onde Nacional vai fechar

Enquanto lojas da bandeira Nacional se preparam para fechar até fim de janeiro em três cidades gaúchas com demissão de trabalhadores, outras redes têm vagas para contratar e já. Um dos casos é do Asun, uma das dez maiores bandeiras do setor no Rio Grande do Sul, que tem empregos para preencher com mais urgência em três praias do Litoral Norte.

Nacional, hoje do francês Carrefour, maior varejista brasileiro, vai fechar filiais em Xangri-Lá e Imbé, no Litoral, e em Ijuí, nas Missões. Além disso, serão desativados hipermercados em cidades como Porto Alegre, Esteio, Santa Cruz do Sul e Rio Grande. As desativações, que não foram até agora noticiadas oficialmente pelo grupo, , maior varejista brasileiro, vai, no Litoral, e em, nas Missões. Além disso, serão desativados. As desativações, que não foram até agora noticiadas oficialmente pelo grupo, têm relação com baixo movimento de venda e sobreposição - porque a companhia tem outras bandeiras no entorno.

O Asun tem duas dezenas de vagas em diversas funções. As contratações buscam ar conta da demanda de compras do veraneio. São contratos temporários para três meses. Mas o grupo diz, em nota, que há "chance de efetivação". Os postos devem atender principalmente Noiva do Mar, Xangri-lá e Imbé.

Estão sendo buscados interessados para atuar em mais de 10 ocupações: açougueiro, auxiliar de açougue, auxiliar de depósito, auxiliar de fiambreria, auxiliar de hortifruti, auxiliar de limpeza e conservação, auxiliar de operações, auxiliar de padaria, conferente, empacotador, fiscal de loja, operador de caixa e padeiro, informa a rede.



"Candidatos acima de 40 anos são bem-vindos e que isso pode ser um diferencial, inclusive, para contratação", incentiva a rede. Outra peculiaridade é que a jornada pode ser de seis horas. Interessados devem se inscrever pelo asun.pandape.infojobs.com.br.