Carrefour fechará três lojas Nacional: do Litoral às Missões

O pacote de fechamento de lojas do grupo Carrefour, maior varejista brasileira, tem três unidades da bandeira de supermercado de vizinhança Nacional. Além de duas no Litoral Norte, em Xangri-Lá e Imbé, outra em Ijuí, nas Missões, será desativada no Centro da cidade. O prazo é fim de janeiro em todas as unidades. O grupo não fala oficialmente sobre quais pontos vai fechar e admitiu a revisão de tamanho e redução de filiais em comunicado emitido ao mercado em fim de novembro.

Nas lojas do Nacional, são quase 200 empregados - 150 no Litoral e mais de 30 em Ijuí. Outros hipermercados entraram no bloco. São unidades que eram BIG, compradas do grupo BIG, e que migraram para a bandeira Carrefour em Porto Alegre (avenida Sertório), Esteio, Rio Grande e Santa Cruz do Sul.

Os fechamentos estão ligados à queda de movimento e sobreposição. Em Porto Alegre, o Carrefour fica em frente a um Atacadão e ao lado do clube de compras Sam's Club, os dois da varejista de capital francês. Em uma das filiais do supermercado, na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, já se verifica falta de produtos em prateleiras, que estaria ligada à falta de reposição pela logística da rede.