Metadados passa a ter controle canadense

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A Volaris Group, de origem canadense, adquiriu a Metadados, empresa com sede em Caxias do Sul e referência nacional no fornecimento de sistemas aplicados para recursos humanos. A empresa caxiense seguirá sob a gestão dos sócios Fernando Hansen, Gustavo Casarotto e Robledo Luza, e operando de forma independente. No comunicado feito no início da noite de sexta-feira (12), os valores da negociação não foram relevados.

Com a mudança, a empresa gaúcha, que ainda tem unidade em Barueri (SP), terá acesso a recursos para formação de talentos e inovação, além de ferramentas para aplicação de melhores práticas internacionais. Os benefícios servirão para impulsionar o crescimento da Metadados no mercado de software de gestão de capital humano de forma sustentável. “Percebemos que, para realizar nossos sonhos, era preciso um parceiro forte, que apoiasse com capital e know-how, partilhasse da mesma visão de longo prazo, valorizasse o atual quadro e respeitasse o legado construído. Entendo, claramente, que a única empresa com a qual poderíamos fazer parceria seria a Volaris”, afirma o diretor de produtos e tecnologia da Metadados, Gustavo Casarotto.

Segundo a empresa, a essência e o compromisso com a excelência permanecem os mesmos, mas, agora, com o acréscimo de contar com o respaldo e a expertise da Volaris. A multinacional opera em aquisições dentro do setor em diversos países.

A Metadados Assessoria e Sistemas desenvolve soluções tecnológicas e serviços para a gestão de recursos humanos. A organização, com mais de 300 funcionários, atende mais de 1.700 clientes de segmentos variados. É a primeira desenvolvedora de software do país a possuir a certificação mundial do HDI, pioneira e única internacionalmente reconhecida para centros de suporte.

A Volaris Group opera empresas de software de mercados verticais em todo o mundo. É uma divisão da Constellation Software, uma das maiores empresas de software do Canadá, negociada na Bolsa de Toronto sob a CSU. Tem como objetivo fortalecer os negócios nos mercados em que compete, buscando crescer na forma orgânica ou por meio de aquisições.