Mais de 92 mil contribuintes na Capital gaúcha já aproveitaram os descontos do IPTU 2024

Foram pagas até o momento 92 mil guias do IPTU 2024 em Porto Alegre, o número corresponde a cerca de 11% do total de unidades. O valor arrecadado é de R$ 100,19 milhões, 10,6% superior ao mesmo período do ano passado. As informações foram divulgadas pela prefeitura da Capital gaúcha.

ecretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, uma das facilidades neste ano é a emissão das guias pelo WhatsApp. Até agora, mais de 7,4 mil foram geradas por este canal. O prazo para pagamento com desconto de até 11% vai até o dia 8 de fevereiro. Além do PIX



Descontos De acordo com o s, uma das facilidades neste ano é a emissão das guias pelo WhatsApp. Até agora, mais de 7,4 mil foram geradas por este canal. O prazo para pagamento com desconto de até 11% vai até o dia 8 de fevereiro., que pode ser feito por meio do aplicativo de qualquer banco, é possível pagar com código de barras nos bancos credenciados ou, ainda, no cartão de crédito.

Os descontos vão até 11%. São 5% para todos os contribuintes que quitarem o débito de forma antecipada. Mais 3% para quem mantém seus tributos em dia e outros 3% para quem inseriu CPF nas notas fiscais de serviço, conforme as seguintes faixas: mais de 24 notas de serviço ao longo do ano com CPF acrescenta mais 3% de redução.

porcentagem de desconto acumulada em notas fiscais pode ser conferida aqui.



Guias do IPTU Digital 2024



WhatsApp – Pelo número 51 3433-0156 Entre 13 e 24 notas, 2%, e de sete a 12 notas, 1%. Apode serImóveis em nome de pessoa jurídica terão, além dos 5% de desconto por antecipação, mais 4% de desconto se estiverem em conformidade com suas obrigações fiscais.– Pelo número, opção 4 a guia pode ser gerada em menos de dois minutos.

Site e aplicativo – As guias estão disponíveis no site do IPTU – As guias estão disponíveis noe no aplicativo 156+POA

Idosos - Podem solicitar o recebimento da guia impressa pelo WhatsApp (51) 3433-0156, opção 4, função 7.

Subprefeituras - É possível obter a guia impressa em uma das 17 subprefeituras espalhadas na cidade ( confira aqui os endereços



Outros endereços: - É possível obter a guia impressa em uma das 17 subprefeituras espalhadas na cidade (

Tudo Fácil Zona Norte

Endereço: 3º andar do Bourbon Shopping Wallig - avenida Assis Brasil, 2611

De segunda a sexta-feira das 10h às 20h e aos sábados das 10h às 14h sem fechar ao meio dia



Tudo Fácil Zona Sul

Endereço: avenida Wenceslau Escobar, 2666

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem fechar ao meio dia



Loja da Secretaria Municipal da Fazenda - na travessa Mario Cinco Paus, s/nº), no Centro Histórico, das 9h às 16h.