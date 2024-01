IPTU Digital de Porto Alegre pode ser pago via Pix

Já estão disponíveis as guias do IPTU Digital 2024 de Porto Alegre. Uma das novidades deste ano é o pagamento via Pix, que pode ser realizado por qualquer instituição financeira a partir desta terça-feira (2), ao contrário do código de barras, que permite quitação apenas nos bancos credenciados. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.





Quem pagar até o dia 8 de fevereiro pode ter até 11% de desconto. O pagamento começa no dia 9 de fevereiro, quando também será possível optar pelo parcelamento em dez vezes sem juros, com vencimento da primeira parcela em 8 de março.



As guias para pagar o IPTU podem ser emitidas pelo WhatsApp 51 3433-0156, opção 4. Também estão disponíveis no site do IPTU e no aplicativo 156+POA. Quem cadastrou o e-mail neste site já recebeu o link para geração do documento.



Para quem não tem acesso a nenhum dos meios digitais, é possível obter a guia em uma das 17 subprefeituras espalhadas na cidade (prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/subprefeituras); nas agências Tudo Fácil (Zona Norte - avenida Assis Brasil, 2611 e Zona Sul - avenida Wenceslau Escobar, 2666); no Centro de Referência do Idoso (avenida João Pessoa, 1105); e na loja de Atendimento da Fazenda (Travessa Mario Cinco Paus, S/Nº). Os idosos que necessitam receber a guia impressa podem solicitar via Whatsapp (51) 3433-0156, opção 4, função 7.