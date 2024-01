Daniel Soibelmann assume a coordenação da Amcham Porto Alegre

O administrador Daniel Soibelmann assume neste mês a coordenadoria regional da setorial da Câmara Americana de Comércio (Amcham) em Porto Alegre. Soibelmann entra no lugar de Daniela Bahmed Ferreira, que estava no cargo desde abril de 2021 e agora vai assumir a gerência do time de Inovação da Amcham Brasil. Já Marcelo Rodrigues segue como diretor executivo da Amcham Brasil, sendo responsável pela regional gaúcha a nível nacional.



Formado em Administração pela UFRGS, Soibelmann é membro da Amcham Porto Alegre desde 2019 e começou a atuar na entidade como analista júnior na área de comercial, passando pelos cargos de analista pleno, analista sênior, coordenador comercial e, agora, coordenador regional.

“A decisão em me tornar um membro da Amcham foi fundamentada em uma profunda conexão pessoal e na percepção da representatividade da Câmara no cenário empresarial. Este caminho que me levaria a ser um associado começou com a participação ativa do meu saudoso pai, Clóvis Soibelmann, em fóruns da Amcham, há aproximadamente 15 anos, em que ele participava como associado. A semente foi plantada na minha mente durante essas experiências compartilhadas com ele”, recorda Soibelmann.

Soibelmann também é membro da Diretoria da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), já atuou no ramo imobiliário, em consultoria empresarial e startups. “Minha expectativa é abraçar o legado construído ao longo dos mais de 100 anos de história da Câmara e 25 anos da unidade regional, e, acima de tudo, participar ativamente na criação de projetos inovadores que promovam um impacto positivo e duradouro em nossa comunidade empresarial e na sociedade em geral”, afirma.



Soibelman assume o desafio de dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado por Daniela, com forte atuação na busca pelo desenvolvimento econômico do Estado por meio dos pilares da inovação, tecnologia e empreendedorismo.



Em 2024 a Amcham irá comemorar os 200 anos de relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, promovendo encontros e projetos que fortaleçam esses laços comerciais. No ano de 2023, a Amcham Porto Alegre realizou mais de 200 atividades, que reuniram cerca de 8 mil pessoas.



A Amcham reúne cerca de 4 mil empresas brasileiras e multinacionais, que são responsáveis por 33% do PIB e por mais de 3 milhões de empregos diretos em todo o país. No Rio Grande do Sul, a organização está presente desde 1998 e hoje conta com 388 empresas associadas.