Corecon-RS elege nova diretoria e conselheiros

Os economistas Bruno Nogueira Lanzer e Marisa Golin da Cunha foram eleitos, nesta segunda-feira (8), como presidente e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS) para o mandato de um ano. Na ocasião, durante a primeira sessão plenária ordinária da entidade em 2024, realizada de forma híbrida, também foi empossado o novo terço de conselheiros escolhido em outubro de 2023, para o triênio 2024-2026, composto pelos economistas Gustavo Raupp, conselheiro titular, e Carlos Henrique da Rosa Correa e Margareth Bellinazo, conselheiros suplentes. Também tomaram posse, de forma online, o conselheiro titular Fouad Fábio El Beitunes Said e Mosar Leandro Ness como conselheiro suplente.



Lanzer, que substitui no comando do Conselho o economista Guilherme Stein, é professor da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e do Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Tem PhD em economia pela Queen Mary University of London (QMUL) e Mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

É ainda assessor econômico da Bancada do Partido Novo na Assembleia Legislativa do Estado e foi professor visitante da City University of London. Também tem experiência em análise econômica setorial e macroeconômica, tendo trabalhado como economista no Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e na Fecomércio-RS.