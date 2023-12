Prêmio Corecon-RS reconhece destaques de 2023 na área econômica

O Conselho Regional de Economia da 4ª Região (Corecon-RS) divulgou, nesta semana, os vencedores do Prêmio Corecon-RS 2023. O evento reconhece os destaques no campo da economia e jornalismo econômico no Rio Grande do Sul. Os prêmios foram homologados na plenária ordinária nº 1625/2023 do Corecon-RS, realizada na segunda-feira, 11 de dezembro de 2023.

O Economista do Ano 2023 é Daniel Arruda Coronel, professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). De acordo nota do Corecon, ele se destaca pelo seu compromisso com o ensino e pesquisa na área econômica.

A entidade também reconhece o Economista Destaque 2023. O nome escolhido foi o do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. A distinção é um reconhecimento ao trabalho de Guedes à frente do Ministério da Economia. Segundo nota do Corecon-RS, Guedes desempenhou papel fundamental nas políticas econômicas do País durante sua gestão.

No âmbito acadêmico, o Corecon-RS destaca, na categoria Trabalhos de Conclusão de Curso, o trabalho Presidencialismo de coalizão ou de cooptação? Uma abordagem em Teoria dos Jogos, de Eduardo Silveira de Almeida Fabres, da Ufrgs, sob orientação do professor Marcelo Griebeler.

Na categoria Trabalhos de Dissertação de Mestrado da área Macroeconomia, Econometria e Finanças, o prêmio foi para Achatamento da curva de Phillips no Brasil após a adoção do regime de metas de inflação: Evidências a partir de um modelo multirregional com parâmetros variantes no tempo, de autoria de Gustavo dos Santos Fernandes, da Ufrgs, sob a orientação do professor Marcelo Savino Portugal.

Na categoria Trabalhos de Dissertação de Mestrado da área Teoria Microeconômica e Microeconomia Aplicada, o vencedor foi Álisson Martinelli Michels, da Unisinos, com a dissertação O Impacto da MPV nº 950/2020 no Consumo de Energia Elétrica, sob orientação do economista Guilherme Stein.

A cerimônia oficial de entrega dos prêmios acontece na próxima quarta-feira, 20 de dezembro no Hotel Plaza São Rafael.





Editor-chefe do JC é o Jornalista de Economia do Ano 2023



O Prêmio Corecon-RS 2023 também reconhece o jornalismo econômico. O vencedor do prêmio Jornalista de Economia do Ano é o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling. De acordo com nota do Corecon-RS, Kolling é conhecido por sua cobertura precisa e análise aprofundada dos assuntos econômicos que impactam principalmente a economia gaúcha.

Em Reportagem de Economia 2023, foram premiados dois trabalhos do jornalista Rafael Vigna, do jornal Zero Hora. Na categoria mídia impressa, a reportagem Produção agropecuária e vidas sob riscos depois das inundações foi a vencedora. Já na categoria mídia digital, a reportagem "Gaúcho” que circulou há 30 anos pela economia e abriu as portas para o real hoje é disputado por colecionadores.



Confira a lista dos vencedores do Prêmio Corecon-RS 2023

* Economista do Ano 2023 - Daniel Arruda Coronel, professor da UFSM

* Economista Destaque 2023 – Paulo Guedes, ex-ministro da Economia



Jornalismo de Economia

* Jornalista de Economia do Ano 2023 – Guilherme Kolling, editor-chefe do Jornal do Comércio

* Reportagem de Economia 2023 – mídia impressa: Produção agropecuária e vidas sob riscos depois das inundações, de Rafael Vigna, jornal Zero Hora

* Reportagem de Economia 2023 – mídia digital: “Gaúcho” que circulou há 30 anos pela economia e abriu as portas para o real hoje é disputado por colecionadores, de Rafael Vigna, jornal Zero Hora



Acadêmico

* Trabalhos de Conclusão de Curso: Presidencialismo de coalizão ou de cooptação? Uma abordagem em Teoria dos Jogos, de Eduardo Silveira de Almeida Fabres, da Ufrgs, sob orientação do professor Marcelo Griebeler.

* Trabalhos de Dissertação de Mestrado da área Macroeconomia, Econometria e Finanças: Achatamento da curva de Phillips no Brasil após a adoção do regime de metas de inflação: Evidências a partir de um modelo multirregional com parâmetros variantes no tempo, de autoria de Gustavo dos Santos Fernandes, da Ufrgs, sob a orientação do professor Marcelo Savino Portugal.

* Trabalhos de Dissertação de Mestrado da área Teoria Microeconômica e Microeconomia Aplicada: O Impacto da MPV nº 950/2020 no Consumo de Energia Elétrica, de Álisson Martinelli Michels, da Unisinos, sob orientação do economista Guilherme Stein.