Empresa entra com recurso em licitação da eclusa de Amarópolis

modernização da eclusa de Amarópolis, no rio Jacuí, na cidade de General Câmara. Recentemente a concorrência foi classificada como fracassada Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), pelo menos uma empresa protocolou até o final da manhã desta segunda-feira (8) recurso quanto à disputa e o prazo para a entrada de ações dessa natureza expira às 23h59min deste mesmo dia. Ainda não terminou definitivamente a questão da licitação para a, no rio Jacuí, na cidade de General Câmara. Recentemente a concorrência foidevido a problemas com a documentação das companhias que participaram do certame. Conforme o, pelo menos uma empresa protocolou até o final da manhã desta segunda-feira (8) recurso quanto à disputa e o prazo para a entrada de ações dessa natureza expira às 23h59min deste mesmo dia.

O departamento não informou qual foi a companhia que ingressou com o pedido. Participaram da concorrência sete empresas: Global Construções e Associações, Topcco Engenharia e Serviços, JJ Empreendimentos, HCR Engenharia, Afonso Mineração e Logística, Top Construção e Pavimentação e Rieger & Mendonça.

Ainda segundo o Dnit, o recurso será avaliado e decidido o andamento da matéria - se haverá continuidade da licitação ou se ela será encerrada e iniciará o planejamento da abertura de uma próxima concorrência. O investimento na reforma da eclusa gaúcha é estimado em aproximadamente R$ 160 milhões.

A estrutura atua de forma semelhante a um elevador, no qual duas portas separam os dois níveis do curso d'água. O mecanismo possibilita a transposição de obstáculos que se encontram entre os trechos navegáveis da via fluvial e atenua os reflexos de possíveis enchentes.