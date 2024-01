Fracassa licitação para reforma da eclusa de Amarópolis no rio Jacuí

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa que a licitação para a modernização da eclusa de Amarópolis Uma iniciativa que animava os empreendedores logísticos do modal hidroviário gaúcho acabou revertendo as expectativas e resultou em um desfecho negativo. Oinforma que a licitação para a, no rio Jacuí, no município de General Câmara, foi fracassada. Conforme nota da instituição, houve problemas com a documentação das empresas que participaram do certame (sete, no total).

Ainda segundo o Dnit, foi aberto o prazo para recurso das companhias, que vai até segunda-feira (8). Após essa data, “caso alguma das empresas tenha entrado com recurso, o mesmo será avaliado, e então, decidido qual será o andamento - se haverá continuidade da licitação ou se ela será encerrada e iniciado o planejamento da abertura de uma próxima”.

O diretor-presidente da Associação Hidrovias do Rio Grande do Sul (Hidrovias RS), Wilen Manteli, considera lamentável o insucesso da concorrência. Ele recorda que não é a primeira vez que a licitação da reforma da eclusa não teve êxito. Dessa vez, se inscreveram para a disputa as empresas Global Construções e Associações, Topcco Engenharia e Serviços, JJ Empreendimentos, HCR Engenharia, Afonso Mineração e Logística, Top Construção e Pavimentação e Rieger & Mendonça.

licitações das reformas das barragens “Isso (o fracasso) acaba desacreditando o processo licitatório”, enfatiza Manteli. O diretor-presidente da Hidrovias RS salienta que, além da eclusa de Amarópolis, ainda estão previstas asde Bom Retiro do Sul, Fandango e Anel de Dom Marco, todas localizadas no Rio Grande do Sul.

Uma eclusa opera como uma espécie de elevador, no qual duas portas separam os dois níveis do curso d'água. O mecanismo possibilita a transposição de obstáculos que se encontram entre os trechos navegáveis da via fluvial e atenua os reflexos de eventuais enchentes. No caso da barragem de Amarópolis, o valor estimado para a reforma da estrutura é de cerca de R$ 160 milhões.