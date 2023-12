Petrobras quer mais mulheres e pessoas negras em cargos de chefia

diversidade do seu conjunto de trabalhadores é um dos objetivos que consta no planejamento estratégico da Petrobras Promover aé um dos objetivos que consta nopara os próximos anos. Com a medida, a estatal projeta que 25% das posições de lideranças da empresa serão ocupadas por mulheres e 25% por pessoas negras até 2030. Esses percentuais no ano passado eram, respectivamente, de 19,4% e 21,9%, conforme Relatório de Sustentabilidade 2022 da companhia.

Ainda de acordo com o documento, no mesmo ano, a Petrobras verificava um total de 45.149 empregados, sendo 13.937 negros e 7.610 mulheres. “Mais diversidade, gera mais inovação e resultados sustentáveis para o negócio”, defende o gerente de recrutamento e seleção da estatal, Danilo Garbazza.

novo concurso público com 916 vagas para nível técnico da companhia, cujas inscrições começam nesta quinta-feira (28) e seguem até 31 de janeiro de 2024, contemplará uma cota de 20% para pessoas com deficiência. O gerente de recrutamento lembra que o percentual exigido pela legislação é de 5% e a empresa vinha praticando um patamar de 8% nesse quesito. Também nessa disputa haverá uma cota de 20% para pessoas negras. Dentro desse contexto de equidade e inclusão, o

Para o Sul do Brasil, serão 80 vagas distribuídas pelos municípios de Araucária (PR) e Canoas (RS) ou demais cidades na Região que a Petrobras atue ou venha a ter operação. Garbazza comenta que o edital hoje não especifica para quais unidades da Petrobras serão destinados os trabalhadores. A perspectiva é de que, no momento em que o concurso for homologado em junho de 2024 e iniciar as convocações ao longo do segundo semestre do próximo ano, a estatal terá essas definições mais detalhadamente.

Além das 916 vagas de trabalho, ainda haverá um cadastro de reservas (que não tem garantia de chamamento) para 5.496 candidatos. As oportunidades são para profissionais de nível técnico nas ênfases: enfermagem do trabalho, inspeção de equipamentos e instalações, logística de transportes (controle), manutenção (caldeiraria, elétrica, instrumentação, mecânica), operação, operação de lastro, projetos, construção e montagem (edificações, elétrica, instrumentação, mecânica), química de petróleo, segurança do trabalho, suprimento de bens e serviços (administração).