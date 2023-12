BRDE divulga projetos que terão apoio via lei de incentivos fiscais

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgou nesta quarta-feira (27), após concluir o processo de seleção e análise dos projetos que serão apoiados através da sua política de responsabilidade socioambiental, a relação final das entidades contempladas. Por meio das leis de incentivo fiscal, no Rio Grande do Sul do Sul foram destacados 54 iniciativas já aprovadas para captação nas áreas cultural, social e esportiva voltadas a crianças, adolescentes e idosos. As informações são do governo do Estado.

O aporte será de R$ 1.986.999,28 apenas no RS. Os valores serão creditados para todos os projetos até essa quinta-feira (28). Ao todo, ao final deste ano, o BRDE irá repassar R$ 5,9 milhões divididos de maneira equânime entre os três estados da Região Sul. Nos últimos oito anos, o banco já soma mais de R$ 34 milhões em repasses via lei de incentivos fiscais para projetos no RS, Santa Catarina e Paraná.

Para o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, a iniciativa reafirma o compromisso do banco em favor de um maior equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o social.

“Ao direcionar uma porção dos impostos recolhidos ao longo do ano para projetos locais, o banco assegura que esses recursos permaneçam no nosso Estado, possibilitando a concretização de inúmeras ações voltadas para as pessoas mais vulneráveis. Ações como esta traduzem o comprometimento do BRDE com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, destacou Ranolfo.

No processo de seleção das propostas deste ano, houve uma preocupação especial com projetos das cidades atingidas pelas recentes enchentes que castigaram parte do Estado, em especial para atender comunidades do Vale do Taquari. São nove propostas de municípios da região que estão entre os selecionados pelo banco, totalizando repasses que em torno de R$ 300 mil.

É o caso da Associação Beneficente Pella Bethânia, que fica na localidade de Fazenda Lengler, interior do município de Taquari. Com uma trajetória de mais de 130 anos, a entidade presta acolhimento, em casas lares de alta complexidade, a cerca de 140 pessoas idosas e com deficiências em situação de vulnerabilidade ou risco social. A instituição oferece serviços de enfermagem, assistência médica, pedagogia, educação física, fisioterapia e arteterapias, além da alimentação.

Cerca de R$ 794 mil são destinados a projetos na área de produção cultural e audiovisual, com 23 iniciativas selecionadas de diferentes cidades gaúchas. Outras três cotas de R$ 198,7 mil cada serão destinadas para iniciativas de incentivo ao esporte, dos cuidados com a saúde e bem-estar dos idosos e de proteção às crianças.

"É um enorme desafio selecionar alguns projetos entre tantas iniciativas importantes. Por isso, os repasses aos que serão apoiados é uma forma do banco valorizar quem faz do voluntariado um exemplo em favor de uma sociedade mais justa e inclusiva. Por vezes, são pequenas ações que fazem toda a diferença na vida de muitas pessoas”, destaca o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto. Ele acrescenta que os repasses via lei de incentivos fiscais reafirmam o quanto o banco está alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Neste ano, o banco retomou os repasses para instituições que cuidam da saúde das pessoas com deficiência, assim como para diagnóstico e tratamento do câncer. Uma das beneficiadas é o Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo.

Maior instituição hospitalar da região norte do RS, o São Vicente de Paulo é referência em alta complexidade nas áreas de Oncologia Adulta e Pediátrica, assim como em outras especialidades médicas. O apoio do banco tem por finalidade ampliar a capacidade de diagnóstico e acolhimento das pessoas com câncer.