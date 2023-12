Sincor/RS realiza congresso de corretores de seguros em 2024

Com a presença de 3,5 mil profissionais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, o Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros, conhecido como Brasesul, será realizado nos dias 8 e 9 de agosto de 2024 no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. A atividade que vai reunir profissionais, especialistas e empresas do setor de seguros terá como tema "Juntos somos mais fortes e crescemos mais". O evento que realizado a cada dois anos será organizado pelo Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul (Sincor/RS).

O presidente do Sincor/RS, André Thozeski, disse que o Brasesul é uma oportunidade de imersão no universo dinâmico e desafiador do mercado de seguros. "O congresso terá palestras, workshops e espaços para que os participantes tenham a chance de se atualizar sobre as últimas tendências, desafios e oportunidades do setor de seguros", destaca Thozeki, que esteve no Jornal do Comércio na tarde desta segunda-feira (18), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Segundo Thozeski, a escolha de Porto Alegre para o Brasesul não foi aleatória. "A infraestrutura de Porto Alegre e a proximidade com pontos turísticos do Estado, como a região da Serra e dos Vinhedos, foram fatores decisivos para a seleção da cidade", ressaltou. O congresso é realizado a cada dois anos - a última edição do evento foi realizada em Foz do Iguaçu, em 2022. De acordo com o presidente do Sincor/RS, o evento terá uma feira chamada de "espaço das seguradoras" com a previsão de montagem de 50 estandes. Conforme Thozeski, o setor é composto por cerca de quatro mil empresas corretoras e mais de quatro mil profissionais corretores no Rio Grande do Sul.

O setor de seguros responde por mais de 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e está em franco crescimento, com meta de chegar aos 10% do PIB já em 2030, segundo Thozeski. O Brasil possui mais de 130 mil empresas e profissionais.

De acordo com Segundo Thozeski, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e que causaram destruição, principalmente na região do Vale do Taquari, em setembro e também no mês de novembro, evidenciaram ainda mais a importância do setor. "Neste momento de crise e tristeza surgiu a importância da indústria do seguro", acrescentou.

O presidente do Sincor/RS disse que o Brasesul está sendo preparado com muitas novidades para os profissionais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. "Vamos proporcionar um grande aperfeiçoamento com uma programação especial para os corretores de seguros", acrescentou Thozeski. As inscrições para o congresso já estão abertas e podem ser realizadas no site brasesul.com.br.