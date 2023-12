Altas temperaturas elevam o preço do brócolis na Ceasa

Dos 35 produtos principais analisados semanalmente pela Gerência Técnica da CEASA/RS, tivemos 16 produtos estáveis em preços, 14 em alta e 05 em baixa. Observamos que são analisados como destaques em alta ou em baixa somente os produtos que tiveram variação de 25% para cima ou para baixo.



O presente período foi marcado por altas sutis e estabilidade nos preços dos hortigranjeiros comercializados na CEASA/RS. O fato do preço dos hortigranjeiros estar em um patamar mais elevado se dá pelo período em que estamos corresponde ao início de mês, onde a demanda por hortigranjeiros ainda está alta devido à parte da população ter recebido os salários, e isso contribui para poucas baixas nos preços. Nos próximos períodos, um fator importante que pode influenciar são as altas temperaturas, que impactam em muitas culturas como já foi percebido com o brócolis no presente período. Sendo assim, o impacto das altas temperaturas, pode elevar futuramente o preço dos hortigranjeiros mais sensíveis a essa variável climática.

Por fim, por outro lado, alguns produtos tendem a aumentar cada vez mais o volume de comercialização dentro da CEASA/RS, como é o caso da melancia gaúcha, onde a safra já começou e tende a intensificar a colheita e também os volumes ofertados no entreposto nos próximos períodos.

Um produto que se destacou em alta foi o brócolis. A cultura do brócolis que ingressa na Ceasa/RS, advém principalmente de cultivos do estado do Rio Grande do Sul, sendo um período de transição, onde deixa de entrar o produto das regiões de baixa altitude e fica ingressando no entreposto apenas produtos de regiões de altitudes mais elevadas. Naturalmente devido à chegada do verão, o produto tende a diminuir os volumes de entrada nas centrais de abastecimento e por consequência, ocorre a alta de preços. Além disso, as fortes chuvas que ocorreram nos últimos períodos, também contribuíram para ter uma oferta de brócolis ainda mais baixa do que a oferta normal da cultura nessa época do ano. No presente período, a oferta de brócolis foi cerca de 50% inferior em relação último triênio. Sendo assim, a menor oferta do produto devido à época aliada às condições climáticas, impulsionaram a alta nos preços. Enquanto isso, nenhum produto se destacou em baixa.