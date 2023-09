Espinafre e vagem têm maior alta de preço na Ceasa ao longo da semana

Dos 35 produtos principais analisados semanalmente pela Gerência Técnica da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), 14 deles tiveram comportamento estável em preços, 9 apresentaram alta e 12 baixa ao longo da última semana.

Segundo a assessoria técnica da Ceasa/RS, foram analisados como destaques em alta ou em baixa somente os produtos que tiveram variação de 25% para cima ou para baixo.

A análise do órgão destacou que o período foi marcado por grande ocorrência de chuvas, que seguem intensas no Rio Grande do Sul, devido ao fenômeno El Niño. Segundo a Ceasa/RS, isso tem ocasionado o atraso no plantio de muitos cultivos, pois os produtores não estão conseguindo fazer o preparo do solo, em função da alta umidade, o que pode afetar a oferta de produtos nos próximos dias.

A Ceasa/RS apontou ainda que o relatório foi feito no dia que antecedeu o feriado estadual da Revolução Farroupilha, nesta quarta-feira, que, apesar de normalmente ser um dia de menor movimento no local, influenciou a atividade do setor, já que muitos supermercados, fruteiras e comércios não funcionaram na data, o que reduziu a procura por hortigranjeiros.

Dos produtos que tiveram as maiores altas de preços destacaram-se o espinafre - de R$1,25 para R$1,67/kg (33,60%)- e a vagem- de R$7,00 para R$9,00/kg (28,57%).

No caso do espinafre comercializado nas Centrais de Abastecimento, a principal origem são unidades produtivas do Estado. Por conta disso, o preço teve alta em razão da oferta reduzida em função das chuvas que ocorreram nos últimos dias no Rio Grande do Sul. Por cinta disso, observou-se um aumento da umidade e uma baixa luminosidade, afetando negativamente a produção do espinafre, que é muito sensível a essas condições adversas.

Já no caso da vagem, boa parte da comercializada no Estado nessa época do ano advém de regiões produtoras mais distantes, principalmente na região Sudeste, visto que a produção local é baixa, restringindo-se a algumas em ambientes protegidos, o que eleva os preços. Além disso, a entrada da vagem no Ceasa no dia da cotação foi 19,33% inferior à média do dia forte de setembro no último triênio, reduzindo, portanto, a oferta de produtos e contribuindo para a elevação dos preços.