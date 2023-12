Pacto para combater trabalho análogo à escravidão é assinado em Porto Alegre

O ministro do trabalho, Luiz Marinho, assinou, na tarde desta quinta-feira (13), junto a representantes de sindicatos e entidades, o pacto pelas Boas Práticas Trabalhistas e Enfrentamento à Concorrência Desleal no Trabalho Terceirizado no RS. O principal objetivo do pacto é criar uma Câmara Setorial do Segmento de Serviços Terceirizados para tratar do assunto. “O objetivo é melhorar as condições de trabalho. O Brasil vem gerando empregos, mas ainda com salários baixos. Precisamos redistribuir melhor a renda nacional. O Brasil é um país rico. Não podemos continuar assistindo cada ano ter novos bilionários e ao mesmo tempo ter tantas pessoas passando fome”, refletiu o ministro. O pacto surge como uma iniciativa para combater o trabalho análogo à escravidão. Neste ano, vinícolas gaúchas foram investigadas por manterem colaboradores, contratados por empresas terceirizadas, em condições precárias. O documento foi assinado no Plenarinho da Assembleia Legislativa do RS. Mais Informações em breve.