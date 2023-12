Abinee/RS e BRDE assinam acordo de cooperação técnica

Com a proposta de elevar os níveis de competitividade e de produtividade das empresas do setor eletroeletrônico, a regional da Abinee no Rio Grande do Sul e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinaram nesta quinta-feira (14) um termo de cooperação técnica. A assinatura da parceria entre o banco e a Associação foi realizada durante a reunião-almoço da entidade. O documento foi assinado pelo diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, pelo presidente nacional da Abinee, Humberto Barbato, e pelo diretor regional da Abinee/RS, Régis Haubert.

O acordo prevê, por parte do banco, a oferta de linhas alternativas de financiamento que respondam às necessidades das empresas associadas, atendimento técnico especializado e treinamentos quanto aos procedimentos para encaminhamento de solicitações de financiamentos. Já a Abinee ficará responsável por promover ações de fomento do acordo e servir de interlocutor entre o banco e empresas associadas.

O diretor regional da Abinee, Régis Haubert, disse que as linhas de financiamento para projetos de PD&I e industrialização no setor eletroeletrônico são fundamentais. "A transformação digital, a indústria 4.0, a inteligência artificial, a automação industrial, comercial, predial e residencial e a robótica impõem constantes investimentos diante da velocidade dos avanços tecnológicos", destaca. Haubert destaca que parceria entre Abinee e BRDE consolida os esforços em fomentar e divulgar as oportunidades para as empresas do ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Busatto disse que uma das características do banco é oferecer aos clientes diferentes opções de acesso ao crédito. Segundo ele, o BRDE se consolidou como o principal repassador de recursos para projetos inovadores da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) - foram apoiados pelo banco 184 iniciativas num valor total de R$ 644 milhões.