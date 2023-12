BRDE atinge R$ 5 bilhões em financiamentos nos três estados do Sul

Com novo recorde no volume de contratações, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) atingiu nesta quinta-feira (14) a marca histórica de R$ 5,2 bilhões em financiamentos operacionalizados nos três estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) em 2023. Este é o maior montante já registrado desde a fundação do banco há 62 anos. As informações são do BRDE.

De acordo com a instituição financeira, até o momento, restando ainda pouco mais de duas semanas para encerrar o exercício, o crescimento é de 23% no volume de crédito comparado ao ano passado, quando o banco registrou R$ 4,2 bilhões em operações. Do total operacionalizado este ano, o BRDE efetivou R$ 2,3 bilhões para o agronegócio, incluindo as cooperativas de produção, produtores rurais de todos os portes e empresas do segmento.

Para os projetos na área de geração de energia limpa, foram cerca de R$ 850 milhões para investimentos em diferentes fontes de energia renováveis. Para o setor de comércio e serviços, o valor em financiamentos chegou a R$ 1,4 bilhão - o maior já registrado pelo BRDE. O crédito para investimento no setor de infraestrutura chegou a R$ 1 bilhão nos três estados do Sul. O banco também registrou volumes importantes nas áreas de inovação e na indústria, além de operar programas para suprir a demandas de pequenos e médias empresas.

O vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, disse que os resultados históricos já alcançados neste ano indicam o quanto o banco está sintonizado com os projetos estratégicos de fortalecimento da economia na região Sul. "Mesmo passando por um momento ainda de muitos desafios, o crescimento no volume de investimentos representa confiança no potencial da região Sul, com novos empreendimentos cada vez mais sustentáveis e inovadores", ressalta.

Em 2023, o BRDE ampliou a captação de recursos por meio de fontes externas. Até o momento, o banco alcançou o recorde de contratações de R$ 1,2 bilhão, realizadas a partir de recursos captados junto a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Banco Europeu de Investimentos (BEI), Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD). Essas fontes corresponderam a 24,2% no total de financiamentos concedidos. As operações incluem financiamento para projetos ligados a energia renovável, agricultura, infraestrutura dos municípios, projetos de resiliência urbana e atendimentos às pequenas e médias empresas.

Para o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto, a participação expressiva de recursos internacionais no volume de novos financiamentos reflete a credibilidade do BRDE junto às instituições internacionais e o esforço em oferecer aos clientes diferentes opções de acesso ao crédito. "São parcerias que se baseiam em modelos de governança, algo já consolidado no BRDE, porém o fator mais importante é o compromisso com uma agenda de desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental e social", acrescentou Busatto.

O BRDE consolidou-se como o principal repassador de recursos aos projetos inovadores da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Já foram apoiados 184 projetos num valor total de R$ 644 milhões. Esta foi a segunda maior fonte de recursos utilizada em 2023, com 12,8%. Os setores mais beneficiados neste ano foram: Indústria, Agronegócio, Alimentos, Embalagens, Tecnologia e Sistemas, Metal mecânico, Confecções, Médico-hospitalar e Telecomunicações.

Desde a retomada do crédito através de agentes financeiros, em 2013, o BRDE sempre liderou o ranking nacional como maior repassador dentro do setor de inovação. Este ano, o banco assinou com a Finep e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação um contrato que prevê a concessão de mais R$ 1 bilhão em recursos da instituição federal para financiar projetos de inovação, especialmente voltados para micro, médias e pequenas empresas.