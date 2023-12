Com operação aos domingos, Pop Center prevê aumento de 50% nas vendas de Natal

O famoso centro comercial Pop Center, no centro de Porto Alegre, projeta um aumento de 50% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Os números devem aumentar com a abertura do espaço durante os próximos dois domingos de dezembro, iniciativa que visa incrementar as vendas para as festas de final de ano. São esperadas cerca de 1 milhão de pessoas ao longo do mês.

“Essa época do ano é uma das mais esperadas pelos lojistas e também pelos consumidores. Então vamos estar abertos nesses dois domingos para que possam ter mais essa opção de dia para realizar suas compras. Além disso, a expectativa é de que as vendas dobrem em relação ao último Natal”, disse Elaine Deboni, CEO do Pop Center, em nota.



Na visão dela, a abertura das 700 lojas aos domingos é uma comodidade para o cliente que precisa do final de semana para realizar suas compras. Normalmente, o funcionamento é de segunda a sábado, mas com o aumento das vendas ao longo de dezembro, o Pop Center abre aos domingos como alternativa para possibilitar a ida de todos os tipos de público.



A CEO do Pop Center acredita que este ano terá as expectativas de vendas superadas. "Sabemos que os lojistas estão preparados para receber os clientes da melhor forma, com grande variedade de produtos, valores justos e estoque reforçado. Vamos movimentar a economia e também estar presente de alguma forma na casa das pessoas”.