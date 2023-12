Cinco destinos turísticos da Flórida são apresentados em Gramado

O Visit Florida reuniu em Gramado, na Serra gaúcha, representantes do estado norte-americano que apresentaram algumas novidades dos principais destinos do estado norte-americano. A atividade realizada no Castelo St. Andrews contou com a presença de cinco representantes de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, Saint Peter/Clearwater e Tampa Bay. A ideia do encontro, segundo Mitsi Goulias, do Visit Florida, foi falar sobre o que a Flórida tem a oferecer aos turistas. Recentemente, foi inaugurado o Brightline - trem que conecta essas praias, e deve aumentar a integração turística.

Os representantes dos cinco destinos destacaram as novidades para os visitantes. O agente Cauê Borini, que representou Fort Lauderdale, abordou a nova campanha do destino: "Everyone Under The Sun" (Todos sob o sol) – uma iniciativa dedicada para a acessibilidade e diversidade. Segundo Borini, Fort Lauderdale está muito bem preparada para receber todos os públicos. Ele disse que os trens da Brightline têm uma parada em Fort Lauderdale. Já Melina Martinez, do Greater Miami Convention & Visitors Bureau, mostrou números do mercado brasileiro. "O Brasil é muito importante para Miami. Somente nos primeiro seis meses deste ano, cerca de 164 mil visitantes brasileiros estiveram no destino e gastaram US$ 51 milhões em atrações, restaurantes e compras", acrescentou. Além disso, o destino cresceu para 3,1 milhões de visitantes internacionais. Os principais mercados atualmente são Colômbia, Canadá e Brasil. Outra atração é o novo trem da Brightline que liga Miami a Orlando.

Com relação a Palm Beach, Renata Catrinacho, representante do Discover The Palm Beaches, disse que a região tem apostado muito no turismo. "Neste ano e em 2024, o investimento será de US$ 1 bilhão em novos hotéis, reformas e gastronomia", explicou. Conforme Renata Catrinacho, os brasileiros sempre estão em busca de novos coisas para fazer na Flórida. "Queremos proporcionar isso para eles, com intuito de estar sempre inovando e oferecendo novidades", concluiu. Ela destacou também o novo serviço da Brightline que liga West Palm Beach a Boca Raton.

Andrea Gabel, do Visit St. Pete/Clearwater destacou os atrativos das cidades que compõe a região, das praias premiadas pelo Trip Advisor, dos hotéis e das mais de 40 cervejarias artesanais. Gabriela Godoi, do Visit Tampa Bay, comentou a inclusão de restaurantes do destino no Guia Michelin. "A cidade vem desenvolvendo um projeto de crescer na área de gastronomia e Tampa foi premiada com três restaurantes com uma estrela Michelin cada, além de mais 20 restaurantes recomendado pelo guia. "Temos um desenvolvimento grande da hotelaria na região, com mais de três mil quartos abertos", explicou.