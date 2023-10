Plataforma digital auxilia quem deseja viver em Punta del Leste

Quem já não pensou em morar ou trabalhar em Punta del Leste, no Uruguai, um dos destinos mais procurados pelos turistas, principalmente os gaúchos. Um levantamento do Consulado-geral do Uruguai em Porto Alegre mostra a representatividade de gaúchos entre os 261,5 mil turistas brasileiros que estiveram no país vizinho no primeiro semestre de 2023. Punta tem sido um dos locais preferidos e que atraem visitantes de todo o Mundo no verão. No caso do Rio Grande do Sul, além da proximidade territorial, os gaúchos compartilham com os uruguaios diversos aspectos culturais, como o hábito da gastronomia, o agroturismo e os vinhedos.

O levantamento do Consulado do Uruguai, em Porto Alegre, mostra os destinos mais procurados, e consequentemente, mais conhecidos pelos turistas gaúchos que são pela ordem: Punta del Este, Montevideo, Colônia (Colônia do Sacramento, Carmelo, Nueva Helvecia e Colônia Valdense. No Uruguai, também são procuradas as Termas do Litoral Oeste.

desenvolveram a plataforma Viví en Punta. O projeto é a primeira plataforma digital de aconselhamento e informação, criada para acompanhar a decisão de milhares de estrangeiros que pensam em Punta del Este como um lugar para começar uma nova vida. Viví en Punta está ativa desde fevereiro deste ano e já conta com mais de 100 mil visitas na web - Viví en Punta ( https://vivienpunta.com/ Por tudo isso, para auxiliar estrangeiros que planejam fixar residência em Punta, as empresas International College, Covello International e AndersenO projeto é a primeira plataforma digital de aconselhamento e informação, criada para acompanhar a decisão de milhares de estrangeiros que pensam em Punta del Este como um lugar para começar uma nova vida. Viví en Punta está ativa desde fevereiro deste ano e já conta com mais de 100 mil visitas na web - Viví en Punta ().

Segundo Rolando Rozemblum, diretor do International College, o Viví En Punta reúne informações sobre o setor imobiliário, educação, gastronomia e saúde. "Criamos a plataforma digital para atender famílias que estão tomando a decisão de se mudar para Punta del Leste", destaca. Conforme ele, Punta é um lugar muito seguro para se viver e investir. Muitas pessoas de países como Hungria, Bélgica, Alemanha, Rússia e muitos brasileiros buscam informações sobre de Punta del Leste. "Dos brasileiros, 55% são gaúchos e a maioria mantém suas atividades no Brasil", ressalta.

Conforme Rozemblum, a decisão de morar em Punta é facilitada pelo governo uruguaio em razão da existência da política migração e incentivo a novos residentes. Rozemblum explica que o projeto surgiu para unir forças, experiências e recursos com o objetivo de transferi-los para cada família ou empresa que sonha em crescer na cidade uruguaia. "O Uruguai é um país perfeito para se viver porque tem estabilidade, segurança e hospitalidade", acrescenta.

De acordo com o diretor do International College, Punta del Leste em razão das suas praias costuma atrair turistas de todas as partes do Mundo no verão. Porém, após a pandemia de Covid-19, Rozemblum disse que ocorreu o desejo de muitas pessoas residirem na cidade - muito em função do home office. "O nosso trabalho é aconselhar e orientar a decisão de milhares de estrangeiros que pensam em Punta del Este como um lugar para começar uma nova vida", explica.

A cidade uruguaia fica a 134 quilômetros de Montevideo, capital do Uruguai. De carro, os turistas estrangeiros chegam a capital uruguaia em uma hora e meia. Punta tem uma intensa movimentação no verão e suas praias ficam lotadas. A cidade é conhecida também pelos cassinos e pelas baladas noturnas. Durante o inverno, os visitantes podem explorar uma variedade de atrativos relacionados a gastronomia e a degustação de vinhos. Punta del Este é um dos destinos turísticos mais cobiçados da América do Sul, segundo o prêmio Travellers’ Choice, realizado pelo site de viagens TripAdvisor.

Punta del Este tem sido historicamente um dos destinos turísticos favoritos dos argentinos com alto poder aquisitivo. Além dos "hermanos", turistas do Brasil, Chile e alguns países europeus como Itália, Espanha e França e até dos Estados Unidos escolhem a cidade para curtir suas férias.