Punta del Leste quer conquistar turistas gaúchos no inverno

Reconhecida pelo forte apelo turístico nos meses de altas temperaturas, Punta Del Este investe para mostrar aos viajantes, especialmente aos vizinhos gaúchos, que há muito o que curtir e explorar também nos meses de inverno. As iniciativas envolvem diversos estabelecimentos locais, como hotéis, cassino, vinícolas, restaurantes, museus até mesmo companhias aéreas. Juntos, eles prepararam roteiros que mostram que é possível descobrir tesouros em pleno frio do Uruguai. É o caso do Punta Wine Trips, pacote que une alta gastronomia, vinícolas e entretenimento.

A experiência premium inclui ainda degustação de cinco vinhos reserva e alta gama Alto de La Ballena, acompanhado de uma tábua de queijos gourmet e charcutaria artesanal local. "O pacote contempla informações mais básicas, para quem começa a desbravar o universo dos vinhos, até dados mais técnicos, normalmente indagados por quem já tem conhecimento do processo da vinicultura", contata Javier Azcurra, diretor de relações institucionais e vendas do Enjoy.

Durante o passeio pela bodega - como são chamadas as vinícolas no Uruguai -, Paula mostra como é a produção dos vinhos, as variedades de uvas cultivadas e explica porque o Departamento de Maldonado começou a crescer exponencialmente no enoturismo. "Contar com uma região serrana de altitude próxima ao mar permite que os cachos se desenvolvam com qualidade e preservem o frescor natural", explica.

Esse é, aliás, é um dos encantos dos passeios: encontrar o requinte na simplicidade e, principalmente, na proximidade com os locais. A proprietária da vinícola familiar Alto de Ballena , Paula Pivel, que administra o empreendimento com o marido Álvaro Lorenzo, comprova essa constatação. Ela conduz os turistas para um passeio na propriedade com largo sorriso no rosto.

Para quem está conhecendo a cidade pela primeira vez ou mesmo para visitantes habituais, a experiência começa já na saída do aeroporto, com paisagens bucólicas. É possível passear pela faixa litorânea, disputada no verão, e observar suas belezas singulares, esperando para serem descobertas.

O que inclui oPunta Wine Trips

Vantagens de viajar no inverno: Durante o inverno, o charme da cidade de Punta del Este ganha um toque especial, com a atmosfera tranquila e um clima perfeito para caminhar e explorar cada cantinho da região. Além disso, os preços praticados são bem mais em conta por não se tratar de alta temporada.

City Tour Cultural: Com o movimento mais tranquilo na cidade durante o inverno, o city tour se apresenta ainda mais atrativos para conhecer a essência de Punta Del Este. Os passeios são conduzidos guias especializados da West Rent a Car, empresa que também se encarrega de todos os transfers do Enjoy.

Visitação às Vinícolas (Bodegas): As famosas vinícolas do Uruguai, conhecidas como "bodegas", são um ponto alto do Punta Wine Trips. Com o clima ameno e menos turistas, é uma oportunidade de desfrutar de degustações de vinhos tranquilamente, explorando a cultura vitivinícola do país vizinho. Com vinhedos cercados por paisagens deslumbrantes, a visita às bodegas oferece uma experiência única, se pode aprender sobre o processo de produção de vinhos e experimentar algumas das melhores safras locais.

Encontros mágicos com lobos marinhos e a os 'quatro mares'

Para os turistas que apreciam o encanto da natureza e buscam experiências únicas, a "esquina dos quatro mares" é uma parada obrigatória. É um lugar que transcende o tempo e desperta a imaginação, permitindo que as pessoas se conectem com a grandiosidade dos oceanos que circundam a península e a beleza que se revela em cada direção.

Ao fazer o teste proposto, é possível avistar o mar em todas as direções que os olhos alcançarem. É como se a natureza conspirasse para criar esse encontro especial, presenteando os visitantes com uma vista panorâmica impressionante e a sensação de estarem no ponto onde o mundo marítimo se une.

Localizada no cruzamento das ruas El Trinqueta com a Capitão Miranda, esse ponto específico é o único na península onde se pode vislumbrar o mar olhando tanto para o norte quanto para o sul, leste ou oeste. É como se os quatro pontos cardeais se encontrassem ali, proporcionando uma experiência única aos que se aventuram a testar essa curiosidade.

É do mar também que vem outra surpresa que encanta os turistas. Durante o City Tour, simplesmente o viajante se vê cercado pelo oceano de todos os lados. Localizada entre o Rio da Prata e o Oceano Atlântico, encontra-se um lugar singular conhecido como a "Esquina dos Quatro Mares". Visto do alto ou percorrendo suas ruas a pé, o encanto geográfico da cidade se revela, cativando os visitantes com sua beleza e cenários pitorescos.

Contam os locais que eles ficam ali à espera dos restos dos peixes que chegam às bancas e são limpos. Na hora em que isso acontece, as gaivotas também se aproximam para pegar parte do alimento. Para quem quiser ter uma experiência mais próxima, algumas empresas de turismo oferecem passeios de barco que permitem que os visitantes cheguem mais perto desses animais em seu ambiente natural. Durante esses passeios, é possível ver os lobos-marinhos nadando, descansando em pequenas ilhas e rochas próximas à costa, além de brincarem uns com os outros.

Não são apenas os pontos turísticos consagrados que encantam os turistas. Passear por Punta del Leste é se deparar com peculiaridades o tempo todo . Caminhar pelo porto, por exemplo, permite conhecer de perto o mercado de venda de peixes frescos e frutos do mar, conhecer um pouco da realidade de quem vive na cidade e ainda interagir com os simpáticos lobos-marinhos.

Enoturismo uruguaio está na mira das empresas locais e brasileiras

Focada em turismo de alto padrão, a gaúcha OP Turismo, com sede em Porto Alegre, tem em Punta del Este um destino importante para os negócios. A empresa, que integra o Virtuoso, uma rede global de turismo de luxo, diz que o Uruguai tem se tornado um destino bem interessante para um publico mais exigente. "O país vizinho oferece ótimos hotéis, restaurantes, serviço de qualidade, museus e galerias de arte. Organizamos viagens aéreas e também vendemos passagens da TTL para Montevidéu e Punta del Este", conta a diretora da OP Turismo, Elisabet Fleck Diefenthaeler, que não cansa de se surpreender com as descobertas que faz a cada viagem ao Uruguai.

Foi assim no Restaurante Las Espinas, que pertence à Bodega Bouza. "A gastronomia é excelente, a carta de vinhos também, e ainda temos uma vista deslumbrante", sintetiza Bet, como é conhecida. Com o slogan "Vinhos Únicos", a Bouza é um empreendimento familiar e que se baseia na pequena escala para obter melhores resultados. E a estratégia deu tão certo que a bodega figura em lugar na lista das 50 melhores vinícolas do mundo, pelo site World's Best Vineyards, divulgada neste mês.

Outra vinícola que está no ranking mundial, ocupando a sexta posição, é a Bodega Garzon que, assim como o Las Espinas da Bouza, integra o roteiro do Punta Wine Trips. A uma vinícola que combina tradição, inovação e paixão pela produção de vinhos excepcionais.

Localizada a aproximadamente 20 quilômetros da pitoresca cidade de Punta del Este, a Bodega Garzón possui uma localização privilegiada em Maldonado. A propriedade abrange uma vasta extensão de colinas ondulantes e vinhas exuberantes. Fundada pelo magnata argentino Alejandro Bulgheroni em 2008, a Bodega Garzón representa um investimento significativo no potencial do vinho uruguaio. Com foco total na qualidade, a bodega tem como objetivo alcançar a excelência em todas as etapas do processo de produção de vinho, desde o cultivo das uvas até o engarrafamento final.

Também não pode faltar nas taças a degustação dos vinhos da Narbona, acompanhadas pela alta gastronomia e sobremesas que podem ter - dependendo do pedido do cliente - seu doce de leite orgânico, um dos mais famosos do Uruguai. "Quando avisamos que, depois de aberto, o doce de leite deve ser consumido em poucos dias por não conter conservantes, as pessoas normalmente riem e dizem que este perigo não existe porque o doce não dura no pote", diverte-se Sebastián Fuentes, que conduz a experiência enogastronômica dos clientes no restaurante Narbona. Para quem quer provar esta delícia antes de programar uma viagem para o Uruguai, pode encontrar os potes nas prateleiras dos supermercados do Grupo Zaffari Bourbon.

Para quem deseja provar in loco, uma outra opção é fazer pacotes pela Azul Viagens, agência de turismo da Azul Linhas Aéreas. A empresa foca no potencial gaúcho porque, dos seus dois voos diretos do Brasil para Punta del Leste, um sai de Porto Alegre e outro da cidade de São Paulo), sempre às quintas e aos domingos. No pacote estão inclusos hospedagem (com café da manhã), passagem aérea, traslado e passeios na Bodega Garzon e ciity tour em Punta. Os valores partem de R$ 2.600,00 por pessoa.