Nas comemorações de 19 anos, Feevale Techpark apresenta novidades

Na contagem regressiva para as comemorações das duas décadas de existência do Techpark, foram anunciados os próximos passos do parque tecnológico da universidade. Durante as comemorações dos 19 anos do ecossistema de inovação, na manhã desta quarta-feira (13), o reitor Cleber Prodanov apresentou o uma nova incubadora voltada à aceleração de empresas de saúde e de biotecnologia, além do recebimento de 10 hectares de área municipal para a ampliação do empreendimento.

A partir de recursos concedidos pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCTI), a construção do Hub Onehealth será iniciada em 2024. “Com um investimento de R$ 15 milhões, este será erguido aqui dentro o primeiro hub do Brasil para o desenvolvimento de produtos voltados à saúde humana e animal. Temos um prazo de 24 meses para finalizar o prédio, então temos que começar logo”, destacou Prodanov.

O prédio contará com novos laboratórios equipados com tecnologia de ponta, que serão complementares aos já existentes no parque, como as estruturas do Hospital Veterinário, da Medicina, da Medicina Veterinária e dos laboratórios. Mas também prevê investimentos de empresas privadas da saúde locais.

Além disso, a administração municipal de Campo Bom assinou termo de doação de 10 hectares de terras públicas para a ampliação do parque. Segundo o prefeito Luciano Orsi, são 16 lotes de área verde para o desenvolvimento de projetos importantes para a área a acadêmica e, consequentemente, para a população: “Esta é uma parceria que deu certo, pois o Techpark coloca a nossa cidade em um outro patamar, ampliando a nossa condição empreendedora. A universidade foi visionária nesse sentido e vemos hoje esse projeto se multiplicando. Estamos muito felizes em fazer parte dessa história”.

O ano em que completa o seu segundo decênio também inclui o lançamento de um livro e de uma exposição comemorativas, a entrega de um Open Park para os alunos, realização de oficinas de empreendedorismo, um Pitch Day para seleção de negócios de impacto socioambiental, entre outras.