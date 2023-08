Feevale terá R$ 15 milhões da Finep para hub de saúde única

Patricia Knebel

A Universidade Feevale foi contemplada com o edital Parques Tecnológicos, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCTI) que destinará R$ 14.526.427,06 em recursos para a construção do Hub Onehealth. O hub de saúde única será construído na unidade de Campo Bom do Feevale Techpark. Essa será a primeira incubadora tecnológica em biotecnologia e saúde única do Rio Grande do Sul. O espaço deverá estar totalmente implementado em até 48 meses.O Hub Onehealth permitirá que empresas da área de Saúde Única tenham acesso a uma infraestrutura especializada completa para pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade de produtos biotecnológicos e de saúde. Essa estrutura será complementar aos laboratórios já existentes no Feevale Techpark, como laboratórios de Design Factory e Saúde Única, por exemplo, e o Hospital Veterinário Feevale, que fazem parte do complexo do parque.A partir dos recursos, será construído um novo edifício na área do parque, no qual funcionarão novos laboratórios. Com o Hub Onehealth, será criado, dentro do ecossistema existente do Feevale Techpark, um programa de apoio e aceleração de empresas para o desenvolvimento de produtos e empresas na área de saúde e biotecnologia, integrando as áreas de Saúde Humana e Saúde Animal.“É um projeto bastante vultoso, serão quase R$ 15 milhões a serem investidos no parque tecnológico, e audacioso por unir a saúde humana e animal, em que a pesquisa que realizamos na Universidade, as estruturas do Hospital Veterinário, da Medicina, da Medicina Veterinária e dos laboratórios, bem como as nossas empresas da saúde, vão se unir para dar um novo significado a essa nova área do parque que vamos começar a implementar a partir desse projeto”, explica o reitor da Feevale, Cleber Prodanov.Para Marcelo Clark Alves, presidente da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), mantenedora da Universidade Feevale, é com muita alegria e otimismo que a Instituição recebe a informação de que foi contemplada com os recursos. “Com esse fomento, instalaremos uma incubadora tecnológica em biotecnologia e saúde única inédita no Estado, que será o nosso Hub Onehealth, com projetos destinados à saúde humana e animal, e isso nos deixa muito satisfeitos e conscientes de que estamos no caminho certo”, diz.