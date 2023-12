Instalações de painéis solares mobilizam R$ 36 bilhões no País em 2023

As novas instalações de geração própria de energia solar em telhados de residências e empresas atingiram 7 mil MW de potência adicionada neste ano de 2023 (mais do que suficiente para atender à demanda elétrica de um estado como o Rio Grande do Sul), segundo mapeamento do Portal Solar, franqueadora com mais de 200 unidades espalhadas pelo País e cerca de 20 mil sistemas fotovoltaicos instalados. Entre janeiro e dezembro, o País recebeu mais de R$ 36 bilhões em investimentos privados com as conexões fotovoltaicas feitas pelos consumidores.

De acordo com a análise do Portal Solar, feita com base em dados oficiais da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o uso da energia solar pelas empresas e consumidores residenciais foi impulsionado pela queda do preço do equipamento, em torno de 20% este ano, aumento do consumo pela onda de calor e elevação da tarifa de energia elétrica no Brasil.

“Preocupados com o aumento no consumo de eletricidade no período e a consequente elevação na conta de luz, os brasileiros passaram a optar por sistemas fotovoltaicos nos telhados, em busca de mais conforto térmico, redução na conta de luz e eficiência energética”, comenta o CEO do Portal Solar, Rodolfo Meyer. De acordo com mapeamento do Portal Solar, o Brasil possui, desde 2012, mais de 24,8 mil MW de potência acumulada da fonte solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos, que abastecem mais de 3 milhões de unidades consumidoras no País.