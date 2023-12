Empresa que fará nova ponte em Jaguarão deve ser conhecida até fevereiro

construção da nova ponte internacional sobre o rio Jaguarão ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, adianta que a companhia que será responsável pela obra deve ser definida até fevereiro do próximo ano. Nos próximos dias deverá ser publicado o edital da, entre a cidade gaúcha de Jaguarão e a uruguaia Rio Branco. Essa previsão se confirmando, o, adianta que a companhia que será responsável pela obra deve ser definida até fevereiro do próximo ano.

A nova travessia deve ter 419 metros de extensão. Os municípios de Jaguarão e Rio Branco já são ligados hoje pela ponte Barão de Mauá. A conexão foi construída entre 1927 e 1930, depois de um tratado firmado em 1918 entre Brasil e Uruguai para pagamento de dívida de guerra. É o primeiro bem binacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), reconhecido como primeiro patrimônio cultural do Mercosul.

A ponte mede 2.113 metros de comprimento, sendo 340 metros sobre o rio, tendo 12 metros de largura. Na sua parte central existe uma via férrea com duas bitolas ladeada por duas faixas para veículos de três metros cada uma. As faixas possuem ao longo do comprimento calçada para pedestres. A implementação da ponte contou com a participação de mais de 6 mil operários, de diversas nacionalidades. O lado uruguaio da ponte foi tombado em 1977, enquanto o lado brasileiro em 2011.

Com a construção da segunda ponte, o trânsito pesado da Barão de Mauá será desviado, proporcionando mais segurança e fluidez na circulação de veículos. A nova estrutura já foi foco anteriormente de uma outra licitação, que não foi bem-sucedida. No entanto, Pimenta aposta que dessa vez o desfecho será diferente. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República participou nesta segunda-feira (11) da reinauguração do Aeroporto de Rivera, complexo uruguaio na fronteira com o Rio Grande do Sul que passou a ser binacional.

Também esteve presente no evento o deputado federal Alexandre Lindemeyer (PT). Quanto à construção da nova ponte internacional sobre o rio Jaguarão, o parlamentar antecipa que a obra deve absorver um investimento entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões. “Isso será o maior empreendimento de toda a região e muito importante para a logística das duas nações”, enfatiza Lindemeyer.