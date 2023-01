Construção da segunda ponte ligando Jaguarão a Rio Branco é demanda histórica da região

Em sua recente passagem por Montevidéu, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu o compromisso de retomar os planos de construir uma nova ponte ligando a cidade gaúcha de Jaguarão a Rio Branco, no Uruguai. De acordo com Lula, trata-se de um tema que interessa a ambos os países. Essa tese é defendida há muitos anos por dirigentes daquela região.

O prefeito de Jaguarão, Rogério Cruz (MDB), recebeu com otimismo a promessa do presidente da República, destacando que a ponte existente sobre o rio Jaguarão possui mais de 90 anos e suas estruturas sofreram muito com o trânsito pesado no decorrer desses anos. Ele salienta que a demanda por uma nova conexão é iminente, pois o fluxo de cargas pesadas vem aumentando consideravelmente, inclusive com a necessidade do desvio do trânsito pesado para fora do centro histórico do município. "Estamos acreditando que esse sonho vai se tornar realidade", afirma Cruz.

Já o presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) e prefeito de Cerrito, Douglas Silveira (PP), lembra que o tópico da segunda ponte é discutido há pelo menos quarenta anos. “Isso vai melhorar toda a questão da importação e exportação com o Uruguai”, adianta o dirigente. Segundo ele, a iniciativa servirá para alavancar a economia das cidades no entorno. O representante da Azonasul enfatiza que o trânsito na ponte, que conta com a operação de um estabelecimento da Receita Federal, é intenso, muito alimentado pelos consumidores que buscam os free shops locais.

Silveira considera que, logisticamente, faria sentido que a segunda ponte fosse erguida ao lado da primeira, mas é preciso, alerta ele, ter o cuidado de preservar o patrimônio histórico que representa a estrutura mais antiga. O presidente da Azonasul tem confiança que o projeto sairá do papel e recorda que o assunto já foi tratado nos primeiros governos de Lula e também esteve presente na pauta das gestões de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Durante o mandato de Bolsonaro, o custo para concretizar a nova estrutura foi estimado em aproximadamente R$ 150 milhões.

A atual ligação entre Jaguarão e Rio Branco, a Ponte Internacional Barão de Mauá, foi construída entre 1927 e 1930, depois de um tratado firmado em 1918 entre Brasil e Uruguai para pagamento de dívida de guerra. É o primeiro bem binacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), reconhecido como primeiro patrimônio cultural do Mercosul.

A ponte mede 2.113 metros de comprimento, sendo 340 metros sobre o rio, tendo 12 metros de largura. Na sua parte central existe uma via férrea com duas bitolas ladeada por duas faixas para veículos de três metros cada uma. As faixas possuem ao longo do comprimento calçada para pedestres. A implementação da ponte contou com a participação de mais de 6 mil operários, de diversas nacionalidades. O lado uruguaio da ponte foi tombado em 1977, enquanto o lado brasileiro em 2011.