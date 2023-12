Sócios da Goldsztein e Dallasanta abrem nova incorporadora

Sócios de duas incorporadoras imobiliárias do Rio Grande do Sul, Goldsztein e Dallasanta, lançaram nesta quinta-feira (7), em Porto Alegre, a Woss, empresa que atuará no segmento de alto-padrão. A iniciativa é de Daniel Goldsztein e do proprietário e CEO da Dallasanta, respectivamente Rogério Dal Magro e Cristiano Caetano.

Trabalhando no conceito de "incorporadora boutique", a Woss busca ampliar exclusividade e diferenciação em itens como qualidade construtiva, projeto arquitetônico e um portfolio de terrenos com localização privilegiada. "Esse é um pilar fundamental. Terrenos não são replicáveis e nossos produtos estão sendo desenvolvidos em pontos muito especiais da cidade", pontuou Dal Magro.

Um desses pontos abriga o primeiro empreendimento da Woss na Capital, na rua Barão de Santo Ângelo, no bairro Moinhos de Vento, ao lado de um casarão da década de 1930, que passa por um processo de restauração, e o prédio será incorporado ao terreno, abrigando áreas do condomínio, mantendo a fachada da casa voltada para a rua. A arquitetura é assinada pelo Studio Ronaldo Rezende. Além do Moinhos de Vento, outros terrenos que receberão empreendimentos da Woss são Petrópolis, Bela Vista, Jardim Europa e Menino Deus.

"O que planejamos considera a vocação das regiões para que possamos contribuir com o desenvolvimento e valorização da cidade, sem deixar a história de lado", disse Goldsztein. O empresário também enfatizou que a incorporadora manterá pelo menos 15 casas históricas em futuros empreendimentos, "devolvidas à cidade, pois serão ocupadas por restaurantes, lojas e serviços". Uma delas, complementou, abrigará a sede da empresa. "Temos total interesse em construir com responsabilidade e respeito para o desenvolvimento da cidade", complementou Cristiano Caetano.