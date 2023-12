CEEE Grupo Equatorial Energia inaugura Rota Elétrica Mercosul com dez eletropostos

CEEE Grupo Equatorial Energia inaugura, com eventos na terça-feira (12), em Pelotas, e na quarta (13), em Osório, a Rota Elétrica Mercosul. Trata-se de um caminho de cerca de 1 mil quilômetros inaugura, com eventos na terça-feira (12), em Pelotas, e na quarta (13), em Osório, a. Trata-se de, integrado por dez eletropostos, que vai do Chuí, no Extremo Sul, a Torres, no Litoral Norte, pontuando o Estado com estações de recarga rápida para carros elétricos.

A rota é resultado do projeto de pesquisa “Rota Elétrica Mercosul - Suporte ao Desenvolvimento e Gerenciamento para Mobilidade Inteligente”, aprovado por meio da Chamada P&D no 22 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com recursos na ordem de R$ 18 milhões, disponibilizados pela CEEE Grupo Equatorial Energia e com execução da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Os pontos de recarga estão localizados em Santa Vitória do Palmar/Chuí, Santa Vitória do Palmar/Curral Alto, Jaguarão, Rio Grande, Pelotas, Cristal, Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul, Osório e Torres.

O trajeto possibilitará, por exemplo, viajar de carro elétrico até o Uruguai, que já possui uma rota de estações de recarga. A partir do país vizinho, também será possível chegar a Buenos Aires, na Argentina, pela travessia do estuário do Prata. Além disso, há a interligação com o Paraguai, seguindo pelas estações de recarga que já existem nas Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Do ponto de vista técnico, as estações terão capacidade de fazer recargas rápidas, em 30 minutos. Em média, as estações com recarga semirrápida levam de 4 horas a 8 horas e as lentas, podem levar de 8 horas a 12 horas. Alguns fatores influenciam no tempo, como o estado da bateria do veículo, a quantidade de carga que ela apresenta no momento do abastecimento, se durante o trajeto houve intercorrências como congestionamentos ou qualquer outro fator que faça com que a viagem não siga um fluxo normal.

Por isso, apesar de os veículos elétricos apresentarem, em média, 390 quilômetros de autonomia - a partir dos testes dos fabricantes em ambientes controlados - as estações de recarga serão montadas a cada 100 quilômetros, para dar ainda mais segurança e tranquilidade aos viajantes.

Além do incentivo à redução do uso de veículos movidos a combustão e de possibilitar a recarga de quem já utiliza veículos elétricos, os eletropostos contam com conceito sustentável em sua execução. Construídos como carport solar, a estrutura composta por placas fotovoltaicas para a geração de energia solar potencializa os resultados na redução da emissão de carbono.

“A falta de infraestrutura para o abastecimento dos veículos elétricos nas rodovias brasileiras é um dos principais obstáculos a serem superados para a propagação dessa modalidade de transporte, assim como o custo ainda elevado desses automóveis”, afirma o superintendente de Digital, Inovação e Projetos Estratégicos do Grupo Equatorial Energia, Sérgio Rodrigo Pereira de Araújo.