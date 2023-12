Fazenda prevê desaceleração do agro e expansão de indústria e serviços no PIB do 4º tri

A Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda, prevê desaceleração da agropecuária e expansão no ritmo de crescimento da indústria e dos serviços no PIB (Produto Interno Bruto) do próximo trimestre.

PIB do terceiro trimestre deste ano, com avanço de 0,1% , não alteram a perspectiva de retomada do crescimento no quarto trimestre de 2023. Em nota, a SPE diz que as revisões dos dados da atividade econômica de 2021 e 2022 e a divulgação do, não alteram a perspectiva de retomada do crescimento no quarto trimestre de 2023.

"Nesse trimestre, na comparação interanual, o setor agropecuário deve seguir com desaceleração, enquanto os setores industrial e de serviços devem apresentar maiores taxas de crescimento, beneficiados pelas melhores condições financeiras e de crédito, pela resiliência do mercado de trabalho, com destaque para o avanço do rendimento real, e pelas políticas de incentivo ao investimento produtivo", diz o texto.

Segundo o órgão, a indústria tende a se beneficiar com a redução nos custos do crédito, com os programas de estímulo ao investimento e de construção de moradias populares -como o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e o Minha Casa, Minha Vida- e com os estímulos à atividade na China.

Para a expansão do setor de serviços, a SPE considera que deve contribuir "a recente expansão da massa de renda, impulsionada pela geração líquida de postos de trabalhos e pelo aumento do rendimento real, sobretudo para as classes mais baixas, que tem se beneficiado de maneira mais significativa com a desinflação em curso."

A secretaria cita também que o segmento deverá se beneficiar com a "redução da inadimplência e comprometimento de renda das famílias que, junto com a melhoria recente das condições financeiras, tende a impulsionar as concessões de crédito e o ritmo de expansão do consumo nesse último trimestre."

Na nota, a SPE ressaltou ainda que, no terceiro trimestre, o PIB surpreendeu novamente as expectativas do mercado (contração de 0,3%, segundo a agência Bloomberg) e ficou ligeiramente acima de sua própria projeção (0,0%).

"Comparativamente ao esperado na margem, destacou-se, sobretudo, a menor retração do setor agropecuário e a maior expansão de serviços, beneficiada pela desaceleração menos acentuada do que a inicialmente projetada para comércio e atividades financeiras", disse.

"Pela ótica da demanda, as variações verificadas para o consumo das famílias também surpreenderam para cima", acrescentou.

De acordo com o órgão da Fazenda, o carregamento estatístico para 2023 é de aproximadamente 3%. Em novembro, a SPE reduziu de 3,2% para 3% a projeção de crescimento do PIB para este ano.