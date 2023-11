Fiergs projeta crescimento do PIB gaúcho em 2,5% neste ano

Já quase finalizando 2023, a estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) é que o PIB estadual feche o ano com um incremento de 2,5%. Para o Brasil, a perspectiva é de um desempenho um pouco melhor para a economia, uma elevação de 2,8%.

Os percentuais foram divulgados nesta quinta-feira (30), durante apresentação do balanço de 2023 e perspectivas de 2024. Para o próximo ano, a Fiergs estima um crescimento de 4,7% para o PIB gaúcho e 1,5% para o País. Apesar das projeções, o economista-chefe da Fiergs, Giovani Baggio, frisa que 2024 será rodeado por muitas indefinições. "Na última ata do Banco Central a palavra incerteza apareceu 12 vezes, um recorde", afirma o economista.

proposta de subir as alíquotas de ICMS Por sua vez, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, ressalta que 2023 foi um ano difícil. "E no final do ano recebemos o presente do governador (Eduardo Leite) da", comenta o dirigente.

No cenário estadual, a Fiergs destaca que a boa safra de grãos esperada para 2023 sofreu os impactos da estiagem no início do ano. Contudo, devido à seca ter sido menos intensa que a verificada no ano anterior, a Agropecuária deve apresentar crescimento expressivo.

A Indústria teve reflexos de uma conjuntura desfavorável que combinou juros altos e baixa confiança dos empresários. A produção industrial gaúcha registrou uma queda de 5,1% no acumulado do ano até setembro de 2023, contrastando com a estabilidade observada no Brasil como um todo. Os segmentos de Refino de Petróleo e Biocombustíveis, Produtos de Metal e Máquinas e Equipamentos apresentaram os maiores impactos negativos no resultado.

Os empresários industriais gaúchos salientaram a demanda interna insuficiente, a alta carga tributária e os juros como principais fatores para o resultado negativo observado. A baixa confiança empresarial ao longo de 2023 refletiu incertezas sobre fundamentos econômicos, especialmente âmbito fiscal.

Assim, as projeções iniciais de expansão da produção não se concretizaram como esperado e os reflexos negativos também foram observados nas exportações. Além disso, a chegada do El Niño trouxe prejuízos para toda a economia no segundo semestre. Em sentido contrário, assim como no Brasil, os Serviços mantiveram um bom ritmo de alta. Devido a esses fatores, o avanço projetado para o PIB gaúcho em 2023 é de 2,5%, metade da taxa de 5% esperada no final do ano passado.