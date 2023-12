CPFL Transmissão começa operação de nova subestação em Cachoeirinha que teve investimento de R$ 138 milhões

A nova subestação de energia Cachoeirinha 3, que absorveu um aporte de R$ 138 milhões, beneficiará aproximadamente 200 mil unidades consumidoras desse município do Rio Grande do Sul e de cidades como Esteio, Canoas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Taquara. A entrada em operação comercial da estrutura foi anunciada recentemente pela CPFL Transmissão, através de comunicado ao mercado feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Assim como a própria unidade em Cachoeirinha, o investimento contempla linhas de transmissão que ligam o complexo a outras subestações em municípios vizinhos. O empreendimento foi concedido em dezembro de 2020, em leilão de transmissão de energia promovido pelo governo federal, e concluído com dez meses de antecedência em relação ao prazo determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A Receita Anual Permitida (RAP – que remunera o serviço) da estrutura, homologada para o ciclo 2023-2024, é de R$ 11,5 milhões.

arrematou o controle da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T) certame do segmento de distribuição Além da subestação, na sexta-feira (1) a CPFL Transmissão, que em julho de 2021por R$ 2,67 bilhões, inaugurou a nova sede da Coordenação Regional de Manutenção de Pelotas. O leilão da área de transmissão da estatal ocorreu logo após o, vencido em março daquele mesmo ano pelo grupo Equatorial, que pagou R$ 100 mil pelas ações do governo do Rio Grande do Sul na Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D).