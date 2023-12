Contabilidade impulsiona futuro do cooperativismo

Caren Mello, especial para o JC

O sistema cooperativista cresce de forma exponencial em todo o mundo. No Brasil e no Estado, não é diferente. Em solo nacional, temos 4.693 cooperativas constituídas, com quase 20,5 mil associados, e gerando emprego para cerca de 525 mil pessoas. Esse mercado, para se manter forte, deve ter um setor contábil aliado às suas peculiaridades. Prestar serviço contábil a cooperativas requer estudo e permanente atualização. A área contábil é que fará a diferença ao garantir o crescimento e expansão de uma cooperativa, ou, ao contrário, caso não tenha domínio, gerar sérios prejuízos junto ao Fisco.

Para entender o potencial do setor e mirar no futuro, é preciso olhar para o passado e entender o contexto de crescimento. O Brasil tem mais de 50 anos de cooperativismo, se considerada a primeira legislação específica, mas data de 1902 o nascimento da primeira organização no Rio Grande do Sul, a Cooperativa de Crédito Rural de Nova Petrópolis. Somente em 1971, é publicada a Lei nº 5.764, em vigor até hoje, que define a Política Nacional de Cooperativismo.

Do início daquele século até os dias de hoje, ele só se expandiu. De acordo com levantamento de 2022 do Anuário do Cooperativismo Brasileiro, o setor tem R$ 996,6 bilhões em ativos (um aumento de 27% em relação ao ano anterior), com ingressos na ordem de R$ 656 bilhões. Produzido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a publicação também aponta o desenvolvimento para a sociedade. Em 2022, as cooperativas injetaram mais de R$ 19 bilhões em tributos nos cofres públicos. Isso sem contar os mais de R$ 25 bilhões referentes ao pagamento de salários e outros benefícios destinados a colaboradores.

No Estado, segundo números da Ocergs/Sescoop, no ano passado, as cooperativas gaúchas tiveram um crescimento de 20,2% em seus ativos, chegando a R$ 149,6 bilhões, e no patrimônio líquido, 16,1%, alcançando os 28,1 bilhões. Se for considerado o cenário global, o movimento financeiro das 300 maiores cooperativas do mundo atingiu em 2020, em plena pandemia, mais de US$ 2,1 trilhões. Os dados são do WorldCooperative Monitor 2022. A expansão é tão marcante, que o superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Rio de Janeiro (OCB/RJ), Abdul Nasser, comentou: "Se fosse um país, o sistema cooperativo teria um dos dez maiores PIBs do mundo em 2020."

Pensar o cooperativismo do futuro e não perder essa onda de crescimento, a contabilidade tem um papel fundamental, de acordo com o diretor-presidente da consultoria Dickel - Consultores Associados, Dorly Dickel. "Temos um enorme caminho pela frente, com uma imensa capacidade de crescimento. O papel do contador é entender esse contexto. Ele precisa gerar informações fidedignas para ajudar a administração a interpretar os dados e ser um provocador de melhorias dentro da cooperativa. Sem informação não se administra", explica Dickel.

Para um cooperativismo saudável, ele é enfático ao citar a importância do domínio das características do setor quanto às normas de contabilidade. A transparência e a qualidade da informação são as principais ferramentas que o profissional utilizará para auxiliar os dirigente a interpretar. "A contabilidade é o coração da empresa, tudo passa por lá", define.