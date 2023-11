Farroupilha divulga aumento de receita com turismo nos últimos dois anos

Embora nem sempre seja lembrada como destino turístico no Rio Grande do Sul, já que muita gente pensa primeiramente em Gramado e em Bento Gonçalves, a cidade de Farroupilha dobrou a receita advinda do setor nos últimos dois anos. A arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) de hotéis passou de R$ 10,5 milhões de janeiro a setembro de 2019 para R$ 19,4 milhões de janeiro a setembro de 2022.

O prefeito, Fabiano Feltrin (PP), acredita que o município não era tão atrelado ao segmento devido a prioridades de cada momento. "A essência da cidade é industrial, cerca de 60% das pessoas vieram de outros municípios. Com isso, o turismo foi deixado de lado, mas entrei com esse propósito", afirma Feltrin. Ele também trabalha como cover de Elvis Presley (montou, inclusive, um museu do cantor em Farroupilha) e é sócio das operações do Hard Rock de Gramado.

Farroupilha tem se consolidado no ramo de turismo religioso, já que fica na região o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. “Mais de 1 milhão de pessoas vem para Caravaggio por ano”, mensura.

Outro atrativo são as malharias. Conforme Feltrin, os sete centros de compras chegam a receber 1,5 milhão de consumidores por ano. Há, ainda, a Cascata do Salto Ventoso, para quem gosta do contato com a natureza.

Santuário de Caravaggio recebe mais de 1 milhão de pessoas ao ano

O prefeito lembra, inclusive, que Farroupilha foi homologada como a "capital nacional da moda inverno" pelo Ministério do Turismo. Para o ano que vem, ganhará mais um roteiro: será aberta a maior ciclovia do Rio Grande do Sul, com 11km e aporte de R$ 9 milhões.

Uma demanda da cidade é a revitalização das estradas, conforme Feltrin. “São das décadas de 1930 e 1940. Ficamos para trás”, avalia, justificando a instalação do pedágio em Farroupilha.