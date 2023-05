Novo complexo turístico é inaugurado em Farroupilha

A partir deste mês, os visitantes da Serra gaúcha contam com uma nova opção de entretenimento, gastronomia e cultura. Foi inaugurado o Stone Hall Garden, em Farroupilha. O empreendimento, que demandou um investimento de R$ 15 milhões do Grupo Feltrin, fica na localidade de São Marcos, entre os Caminhos de Pedra e Caravaggio.



"Abrimos com um cardápio mais enxuto para atender â grande demanda que teremos. Após a pandemia, o público está procurando muito a Serra e nosso complexo ajudará no aumento de visitantes à região e, em especial, a Farroupilha", destaca Giancarlo Feltrin, sócio do Stone Hall.

Nestes primeiros meses, o complexo terá funcionamento de sexta a domingo, com a visitação gratuita (paga-se somente o que for consumido no local). O plano, no entanto, é garantir, a partir de outubro, a abertura todos os dias, inclusive com casas temáticas dentro da área do Stone Hall, que poderão ser alugadas pelo Airbnb.

O complexo turístico conta com gastronomia, variedades de drinks, espumantes e vinhos da Castellamare, de Farroupilha. Entre as opções, há ainda marca própria de burguers e pizzas, além de petiscos elaborados.

Um dos destaques do Stone Hall é o Museu da Música, que reúne mais de mil itens dedicados a essa arte desde a década de 1920 até os anos 1970. O espaço conta a história de Elvis Presley, tendo inclusive um avião Bandeirantes da Embraer, remodelado para ser uma réplica do Lisa Marie, avião privado de Elvis Presley. Um dos sócios do local, Fabiano Feltrin, além de cover reconhecido do cantor, é o prefeito do município.

A área traz ainda carros de corrida, ônibus temático, trem, um Vale dos Dinossauros e brinquedos infláveis para as crianças.