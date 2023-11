Incentivos da Zona Franca de Manaus são um obstáculo para aumento da reciclagem no País

Os benefícios fiscais concedidos a produtos plásticos que saem da Zona Franca de Manaus há algum tempo preocupam as empresas transformadoras de outras regiões brasileiras devido ao desequilíbrio competitivo que geram. No entanto, além de ser uma dificuldade para a indústria que trabalha com a resina termoplástica virgem em outros municípios, essa questão causa impacto no setor de reciclagem.

LEIA TAMBÉM: Competitividade da cadeia gaúcha do plástico será discutida na Câmara dos Deputados

LEIA MAIS: Manutenção da Zona Franca de Manaus na reforma preocupa cadeia gaúcha do plástico

“É mais barato comprar pronto (o material plástico), vindo do outro lado do Brasil (Amazonas), do que eu juntar rejeitos do lado da minha fábrica e fazer a transformação”, comenta o CEO da Plastiweber, Moisés Weber. O executivo da empresa gaúcha que trabalha com a economia circular recebeu recentemente o título de Personalidade Referência em Sustentabilidade no Brasil em 2023, na 4ª edição do Prêmio Plástico Sul.

Para Weber, é preciso debater o tema tributário e a implantação de políticas públicas para reforçar o tema da reciclagem. O dirigente defende ainda que é necessário cobrar as empresas para utilizar a matéria-prima reciclada, que é mais complexo de operar que a resina virgem. Quanto às iniciativas governamentais que devem ser tomadas, o CEO da Plastiweber e diretor do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS) propõe a expansão da coleta seletiva nos municípios. Weber ressalta que essa ação seria muito importante para a atuação das cooperativas de reciclagem, pois a maior parte da renda dessas associações provém da atividade com os plásticos descartados, que são itens mais fáceis de trabalhar.

Segundo estudo do Índice de Reciclagem Mecânica de Plásticos Pós-consumo no Brasil, divulgado pelo Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast), no ano passado, 25,6% dos resíduos plásticos pós-consumo foram reciclados mecanicamente e 30,1% recuperados, ou seja, foram destinados de forma ambientalmente correta. “Na minha visão, já deveríamos estar reciclando cerca de 50% desse material”, comenta Weber.

Em 2022, a origem dos resíduos consumidos na reciclagem, com um total de 1.722 mil toneladas, foi distribuída da seguinte forma: 29% de fontes comerciais (sucateiros), 24% provenientes de indústrias (aparas), 19% de beneficiadores (recicladores menores), 13% de empresas de gestão (incluindo logística reversa), 11% de cooperativas, 2% provenientes diretamente das fontes geradoras e 1% de catadores e aterros. Desde 2018, a indústria observa um crescimento considerável, com aumento de 46% no volume e incremento de 42,6% na receita por tonelada produzida, alcançando a marca de R$ 3.128,00.

No último ano, foram gerados 14,7 mil empregos pela indústria recicladora com mais de 1,3 mil empresas. No mesmo período, a indústria de reciclagem do plástico obteve mais de R$ 4,7 milhões de faturamento, de acordo com o PICPlast, que é uma iniciativa desenvolvida pela Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) com a Braskem e realizada pela MaxiQuim.