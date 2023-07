Manutenção da Zona Franca de Manaus na reforma preocupa cadeia gaúcha do plástico

Nícolas Pasinato

O projeto da reforma tributária, aprovado na Câmara dos Deputados no início do mês e que tramita agora no Senado Federal, manteve os benefícios da Zona Franca de Manaus (ZFM). Isso quer dizer que a região deverá seguir pagando menos impostos após a mudança do regime, caso o texto avance sem nenhuma modificação sobre o regime especial. A manutenção de incentivos aos moldes atuais tem sido alvo de preocupação e protesto da cadeia gaúcha do plástico. Representantes do setor alegam que distorções da ZFM estão diretamente relacionados à perda de competitividade observada na indústria de plástico do Rio Grande do Sul. O tema foi debatido, recentemente, em audiência pública promovida na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa. Na ocasião, foram detalhados alguns dos benefícios concedidos às indústrias do segmento instaladas na Zona Franca de Manaus. Na compra de insumos, por exemplo, há isenções de 88% do imposto de importação, isenção do IPI e de PIS/Cofins, tributos federais que darão lugar a CBS, conforme o projeto de lei aprovado na Câmara.Na venda de insumos para as outras unidades da federação, as indústrias da região têm hoje isenção de IPI, porém com a garantia do crédito presumido da totalidade dos 15% do IPI aos adquirentes de outros estados, benefício esse conquistado após decisão Supremo Tribunal Federal em 2019. Ainda contam com redução da alíquota do PIS/Cofins de 9,25% para 3,65%, com crédito para o adquirente de 5,6%, bem como uma redução de 75% do IRPJ. Além disso, tem tratamento diferencial de ICMS (que, com a reforma, vai se unir ao ISS para formar o IBS). O presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), Gerson Haas, relata que houve uma mobilização junto à bancada federal gaúcha para a promoção de mudanças no regime da Zona Franca, mas que não resultou no que o segmento esperava. Atualmente, segundo Haas, dependendo dos itens, como sacolas e filmes plásticos, a vantagem tributária dos artigos na Zona Franca de Manaus pode chegar a 40% em relação aos fabricados no Rio Grande do Sul. Na importação de insumos, há uma diferença de 44% no desembolso e de 8% no custo de aquisição, segundo ele. “Somos favoráveis aos benefícios existentes naquela região em relação ao restante do País. Da maneira como está hoje, porém, têm gerado dificuldades enormes de competitividade para as transformadores da região Sul e de outras regiões do Brasil”, ressalta . O deputado Miguel Rossetto (PT) - proponente do encontro na casa legislativa estadual que discutiu o tema -, chama atenção para a queda de arrecadação pelo Estado da principal companhia do polo de Triunfo, a Braskem. Em 2022, houve uma redução de cerca de 50% no valor contribuído pela empresa sobre 2021. Já o polo petroquímico gaúcho como um todo pagou R$ 2,1 bilhões de ICMS em 2021 e, aproximadamente, R$ 900 milhões no ano passado, conforme dados do Sinplast-RS. “A indústria de plástico do Rio Grande do Sul é a segunda do Brasil em faturamento e a terceira em número de empregos. Têm, portanto, uma presença econômica muito importante para o Estado”, ressalta Rossetto. Sobre o debate no Congresso Federal envolvendo a reforma tributária, o deputado comenta que a manutenção da Zona Franca já era esperada em contrapartida da preservação ambiental do local. O que se espera agora, segundo ele, é atualizar a regulamentação da ZFM de modo que não gere desequilíbrio para competitividade da indústria de outros estados.