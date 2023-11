Nível da água baixa na subestação de energia Nova Santa Rita e operação segue normal

Uma situação que deixou tensos os agentes do setor elétrico no Rio Grande do Sul caminha para um desfecho positivo. A Eletrobras CGT Eletrosul divulgou, na tarde desta quarta-feira (22), imagens da subestação de energia Nova Santa Rita bem diferentes das verificadas na segunda-feira (20), quando o complexo estava alagado. No momento, a estrutura atua normalmente e não verifica o mesmo problema que tinha sido ocasionado com a elevação das águas do Rio Caí, que fica a cerca de dois quilômetros da unidade.