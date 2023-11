JC apresentará pesquisa sobre consumidor gaúcho no Co.nectar Hub

O Jornal do Comércio apresentará, nesta quinta-feira (23), os detalhes da pesquisa O perfil do consumidor gaúcho durante um evento organizado pelo Sindilojas. A atividade ocorrerá no Co.nectar Hub, na Rua dos Andradas, nº 1.234, no Centro Histórico de Porto Alegre, a partir das 18h30min. O tema é Experiências de Consumo em Ambientes Omnichannel.

O editor-executivo do JC, Mauro Belo Schneider, falará sobre os bastidores do estudo, publicado com exclusividade no caderno Dia do Comércio. A análise dos dados ficará por conta dos professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Vinícius Sittoni Brasil e Stefânia Ordovás de Almeida. Arcione Piva, presidente do Sindilojas Poa, será o anfritião do encontro.