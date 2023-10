JC destaca pesquisa que traça hábitos de consumo durante o Tecnopuc Experience

Jornal do Comércio, Mauro Belo Schneider, participou do painel Experiência de consumo em ambientes omnichannel, durante o Tecnopuc Experience O editor-executivo do, Mauro Belo Schneider, participou do painel Experiência de consumo em ambientes omnichannel, durante o, na manhã desta quinta-feira (5), em Porto Alegre. A atividade gratuita contou, ainda, com a presença do superintendente do Sindilojas POA, Alexandre Peixoto, e dos professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Vinicius Brasil e Stefânia Ordovás de Almeida.

pesquisa Os gaúchos e o consumo O levantamento é promovido há 14 anos pelo veículo. A participação do JC é resultado da parceria com a Pucrs para a elaboração da, publicada sempre no caderno Dia do Comércio, em julho.

Mauro fez uma linha do tempo sobre as principais mudanças no comportamento de consumo ao longo dos anos. Desde 2006, por exemplo, as reportagens do caderno indicam que o conforto é o que define a decisão de compra.

“Antes, conforto era ir a um shopping center, que reunia diversas lojas e serviços, hoje conforto é ter a opção de compra pelo celular”, comparou o editor.

Em 2007, citou Mauro, o impacto da tecnologia começou a aparecer no caderno. Naquela época, o tema estava ligado ao aumento da pirataria em CDs e DVDs.

No primeiro ano da pesquisa, em 2009, apenas 47% dos gaúchos acessavam a internet diariamente, ressaltou Mauro. “Em 2010, 56% das pessoas nunca compravam pela internet”, lembrou.

Ao citar os dados atuais, o professor Vinicius Brasil afirmou que, apesar de a loja física ainda ser preferida pelos gaúchos (63%), 36,66% das pessoas já compram pela internet com regularidade.

