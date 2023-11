CGT Eletrosul continua monitorando situação na Subestação Nova Santa Rita

A Subestação Nova Santa Rita não tem alagamento no pátio na manhã desta quarta-feira (22), segundo informou a Eletrobras CGT Eletrosul, proprietária do empreendimento. A subestação, localizada no município de Nova Santa Rita, é uma das principais estruturas de transmissão de energia do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (20), o pátio ficou alagado em decorrência da cheia no Rio Caí. Segundo a Eletrobras CGT Eletrosul, a subestação segue operando dentro dos patamares de segurança. A gestão remota é feita a partir do Centro de Operação do Sistema Elétrico da companhia, em Florianópolis (SC), em consonância com os parâmetros, diretrizes técnicas e procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).Apesar do alagamento no pátio da subestação na segunda-feira, não houve comprometimento à operação. “A empresa monitora em tempo real a situação e observou a redução gradativa do nível das águas a partir da tarde do dia 20. Neste momento, não há registro de alagamento no pátio da Subestação Nova Santa. O empreendimento segue operando normalmente dentro dos patamares de segurança”, informou a Eletrobras CGT Eletrosul por meio de nota.