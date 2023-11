POP Center terá nova unidade do Tudo Fácil

Com um investimento de mais R$ 2 milhões, uma unidade do Tudo Fácil será inaugurada no final deste mês no Centro Popular de Compras, o POP Center, no Centro Histórico de Porto Alegre. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21) pela CEO do Centro Popular de Compras Elaine Deboni, durante a realização do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) que discutiu o tema "Empreendedorismo Feminino: Vencendo tabus e alcançando sonhos".

Segundo Elaine, o investimento para a construção da unidade, que vai funcionar no terceiro andar do centro de compras, foi totalmente bancada pelos 680 lojistas do estabelecimento comercial e é uma das novidades do espaço apresentadas em meio às comemorações de 15 anos de funcionamento que serão completados em 2024.

No local, serão oferecidos serviços do Detran/RS, Corsan, CEEE Equatorial, Departamento Municipal de Água e Esgoto, Secretaria da Fazenda, Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), Ouvidoria Geral do Estado, entre outros.

Sobre o fato de empreender, Elaine disse que a capacidade não se define por ser homem ou mulher, mas sim pelo trabalho, esforço, dedicação, empatia, resiliência entre outros elementos que fazem parte do empreendedorismo. A CEO do POP Center afirmou que uma das coisas que atrapalha o início da carreira de muitas mulheres é a maternidade. "Tem que levar tudo junto. A fase mais difícil da minha vida foi conciliar a carreira profissional com a maternidade", destaca. A advogada Lúcia Andrade, Coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACPA, afirmou que a maternidade pesa mais na carreira profissional de uma mulher. "A nossa vida é superar desafios, ainda mais para quem empreende no Brasil. A gente sempre está buscando se desafiar e nessa caminhada encontramos obstáculos. A maternidade para mulher é muito forte e desafiadora", ressalta.

Já Aline Colombo, presidente da Associação do Comércio e Indústria da Restinga, destaca que a história vem mudando culturalmente e é natural que na sociedade as coisas também mudem. "Dar o nome de empreendedorismo feminino é exatamente para poder estimular outras mulheres a empreender. E também dizer a elas que vocês são capazes", acrescentou.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, disse, que segundo a Relação Anual de Informações Sociais, 21,68% dos cargos de diretores de empresas eram ocupados por mulheres em 2003. Segundo ela, a participação aumentou para 29,09% em 2010 e se manteve predominantemente próximo a este patamar até 2021 com 28,43%, último dado divulgado pelo departamento. De acordo com o IBGE o Brasil, em 2022 tinha 10,3 milhões de mulheres donas de seus próprios negócios, o que corresponderia a 34,4% do total de empreendedores do Brasil. "As mulheres desempenham um papel fundamental no empreendedorismo, embora muitas vezes tenham enfrentado barreiras e desafios únicos ao longo do caminho. Elas representam uma força significativa no mundo dos negócios, trazendo uma perspectiva única, criatividade e habilidades de liderança", ressaltou.

De acordo com Suzana Vellinho, apesar dos avanços, as mulheres empreendedoras ainda enfrentam desigualdades, incluindo acesso desigual ao financiamento, estereótipos de gênero, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e falta de representação em cargos de liderança em muitas empresas. "Apesar desses obstáculos, muitas mulheres têm prosperado no empreendedorismo, lançando empresas inovadoras, liderando startups de sucesso e contribuindo significativamente para a economia", explicou.